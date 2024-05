Laura Scardua* e Melissa Souza*





Ontem (6/5), a Grande BH registrou temperatura mínima inferior à ultima semana e diferente da prevista para o mês, o que trouxe esperanças de dias amenos para os moradores da Região Metropolitana. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana será marcada por temperaturas elevadas.

Um fluxo de umidade vindo do oceano atlântico explica o aumento de nuvens no céu ontem e a diminuição na temperatura mínima, que chegou a 16°C, 1 grau a menos que na semana passada. Por esse mesmo motivo, as temperaturas ontem não ultrapassaram os 26°C, média máxima do mês, como acontece em dias atingidos pela onda de calor, explica o meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo.

O meteorologista do Inmet explica que é considerada onda de calor quando a temperatura ultrapassa a média máxima do mês em 5°C pelo período de dois a três dias. Apesar do aumento da quantidade de nuvens causado pelo fluxo de umidade, não há previsão de chuva na capital mineira, afirma a Defesa Civil.



Alerta em dez regiões de Minas

A onda de calor com alto grau de severidade que atinge 495 municípios em Minas Gerais (cerca de 60% do estado), inclusive BH, deve durar até quinta-feira (9/5). Estão sob alerta os municípios das seguintes regiões do estado: Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste de Minas, Metropolitana e Noroeste.

A onda de calor ocorre durante o outono, estação caracterizada por temperaturas mais amenas no estado, devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. De acordo com especialistas, o fenômeno é decorrente de um bloqueio atmosférico que atinge as Regiões Sul e Sudeste do país.

“Esse bloqueio é um sistema de alta pressão que se forma na média troposfera e joga o ar de cima para baixo, ou seja, impede o avanço da umidade e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva”, explica a meteorologista Patrícia Cassoli. O bloqueio ganhou mais força no começo da semana passada e ficou mais intenso. De acordo com Cassoli, os sistemas pluviais não conseguem ultrapassar a massa de ar quente, por isso perdem força e ficam concentrados apenas no sul.



Previsão do tempo em BH

Hoje (7/5) será de céu claro durante todo o dia. A mínima deve ficar em 17°C e a máxima em 28°C. De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, o fluxo de umidade deve influenciar no tempo, assim como ontem (6/5).

Na quarta-feira (8/5), o dia vai ser de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A mínima prevista também é de 17°C e a máxima aumenta 1°C em relação ao dia anterior, indo para 29°C. A partir de quarta o fluxo de umidade vindo do oceano deve perder a força. A quinta-feira (9/5), na capital mineira, deverá ter aumento nas temperaturas. A mínima tende a sobir para 18°C e a máxima até a casa dos 31°C. A previsão é de céu com poucas nuvens. Ele volta a ficar claro na sexta-feira (10/5), quando o calor deve se manter. A mínima será de 18°C pela manhã e a máxima, à tarde, de 30°C em Belo Horizonte. Durante todos os dias não há chance de chuva.

Em Minas Gerais, a previsão é que as temperaturas voltem a baixar apenas no fim de maio. “A expectativa é que o bloqueio dure até 10 de maio. O frio 'para ficar' deve chegar pela faixa Leste e Sul de Minas na última semana do mês”, diz Patrícia Cassoli. Por ora, apenas registros isolados têm sido mapeados ao longo do estado e não representam uma situação de 'clima permanente'.



Baixas temperaturas

Apesar da onda de calor que atinge Minas Gerais, das sete menores temperaturas registradas no país ontem (6/5), cinco foram do estado. Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região Sul de Minas Gerais, cravou a menor temperatura do país. Os termômetros marcaram 7,2°C por volta das 7h, segundo informações do Inmet. O declínio na temperatura foi causado por uma massa de ar frio na região.

O meteorologista Claudemir de Azevedo explica que Minas tem apresentado uma grande amplitude térmica: diferença expressiva entre as temperaturas mínima e máxima.

As mais baixas temperaturas do Brasil, ontem

Monte Verde (MG): 7,2°C



Campos do Jordão (SP): 7,5°C



Maria da Fé (MG): 8,7°C



Caldas (MG): 8,9 °C



Nova Friburgo (RJ): 9,7°C



São Lourenço (MG): 9,8°C



Passa Quatro (MG): 10,4°C

* Estagiários sob supervisão do subeditor Rafael Oliveira