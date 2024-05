O médico acusado de atender pacientes embriagado no Pronto Atendimento de Monte Sião, no Sul de Minas, foi suspenso de atendimentos por tempo indeterminado. O comunicado foi feito pela empresa de gestão hospitalar responsável pela unidade, a Clin-Med. A prefeitura da cidade publicou uma declaração nas redes sociais dizendo ter informado o ocorrido à empresa terceirizada responsável pelo posto médico.





De acordo com o registro do boletim de ocorrência, o médico deixou a unidade assim que foi comunicado que não daria andamento aos atendimentos do dia. A PM encaminhou o caso à Polícia Civil. O profissional ainda não foi localizado.

Entenda o caso

Um médico do Pronto Atendimento foi substituído durante o plantão após um paciente acusá-lo de embriaguez, neste domingo (5/5). O profissional estava no segundo atendimento do dia quando um paciente de 32 anos afirmou à Polícia Militar (PM) que, durante o exame, o médico teria quase acertado seu olho com um palito e, em seguida, introduziu-o profundamente em sua boca, causando náuseas e vômitos.

Segundo a Diretoria de Saúde do município, o paciente saiu do consultório relatando que o médico estava embriagado. Uma enfermeira foi até a sala e confirmou que o profissional apresentava um comportamento alterado. Em seguida, o paciente registrou o ocorrido em vídeo, e o médico tentou tomar o celular da mão dele.

Em nota, o executivo municipal esclareceu que realizou imediatamente a troca do plantão médico. A empresa terceirizada Clin-Med, responsável pelo profissional, destacou que o Pronto Atendimento não ficou em momento algum sem médico, pois nos plantões diurnos são sempre dois profissionais escalados e que medidas administrativas serão tomadas.