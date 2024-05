Um homem de 44 anos foi assassinado a tiros no Bairro Jardim Holanda, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desse domingo (5/5). O principal suspeito do crime é o filho da ex-companheira da vítima.





De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acreditava que tinha sido traído pela ex-companheira. Por causa disso, eles se separaram. No entanto, o homem passou a ameaçar a mulher e os filhos dela. Com medo, a mulher deixou Uberlândia e foi passar uns dias em Araporã, também no Triângulo. Ela retornou para casa no domingo.



Leia também: Homem que matou e escondeu corpo de sobrinho em freezer é condenado em BH



Durante a noite, o homem estava andando pelas ruas do bairro quando foi interceptado por um suspeito que com roupas escuras e cobrindo o rosto. Diversos tiros foram disparados e a vítima morreu na hora.

Leia também: PM apreende menor de idade dirigindo veículo do chefe em cidade mineira



Testemunhas disseram que o criminoso fugiu em um carro branco. À polícia, a ex-esposa disse que o filho tinha um carro com as características citadas por quem viu o crime. Quando os agentes chegaram na casa do suspeito, ele negou. No entanto, dentro do veículo foi encontrado um cartucho. Ele foi preso e levado para a delegacia.