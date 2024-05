Um homem, de 34 anos, foi preso por manter a ex-companheira em cárcere privado, em Rio Pardo de Minas, no Norte de Minas, na noite desse domingo (5/5).





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima narrou para os policiais que estava na casa do pai, quando o ex chegou ao local e disse que gostaria de conversar sobre o término da relação entre os dois.





No entanto, ele afirmou que a conversa teria que ser na casa dele. A mulher, acuada, o seguiu. Ao chegar à casa do ex, ele a levou para o quintal e trancou todas as portas e janelas. Além disso, sacou um facão e passou a ameaçá-la.



Só que vizinhos viram a situação e ligaram para a Polícia Militar (PM). Quando chegaram ao local, os policiais o viram com o facão e deram ordem para que ele saísse da casa e se entregasse, o que aconteceu.





A mulher relatou para os policiais que já foi agredida e ameaçada de morte, mas que nunca abriu um boletim de ocorrência com medo de sofrer alguma represália.





O caso agora será investigado pela Polícia Civil.