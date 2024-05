Um homem, de 29 anos, morreu na madrugada desse domingo (5/5) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde foi atropelado pelo ex-padrasto, de 37. O suspeito, preso pela Polícia Militar (PM) da cidade, discutia com a mãe da vítima, de 46. Ela também foi presa, já que desferiu um golpe de faca no peito do ex depois que ele atropelou seu filho.





Após ser atropelado na rua Calixto Alves Souza, no Parque das Gameleiras, Muryllo Khaytthan de Souza Galante foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e morreu pouco tempo depois de dar entrada em pronto socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).



A mãe da vítima relatou que o ex não aceitava o fim do relacionamento de seis meses. Além disso, ela contou que ele é ciumento, possessivo e faz uso constante de bebidas alcoólicas.





Também consta no registro da PM que, no momento que os policiais militares chegaram ao local do crime, a vítima estava inconsciente, caída na calçada, apresentando traumatismos craniano e no tórax, sinais de pneu pelo corpo e ainda com sangramentos nos ouvidos e na boca.





O atropelamento





Inicialmente, o suspeito teria ido até a porta da casa da mãe da vítima com o intuito de reatar o relacionamento, mas eles acabaram discutindo. A mulher contou que pediu para que o ex devolvesse a chave de sua casa e fosse embora.





No entanto, ele teria apertado o braço da mulher e a empurrado. Em seguida, ainda conforme relato da mulher, o filho dela saiu da residência e perguntou o que estava acontecendo. Logo depois, a mulher complementa que o suspeito entrou no seu carro VW Gol, engatou uma marcha ré e atropelou seu filho, passando com o veículo por cima dele.



Ela disse que ficou desesperada, pegou uma pedra e jogou no para-brisa traseiro do veículo, que, em seguida, fugiu em alta velocidade.





Prisão do suspeito e facada





Ainda conforme o registro da PM, no momento que os policiais abordavam o suspeito, em frente da residência dele, a mulher atingiu uma facada nele.





Ela aproveitou que o portão da casa dele estava aberto, entrou, pegou uma faca que estava em cima de uma mesa e foi em direção do homem, desferindo um golpe em seu lado esquerdo e próximo ao peito.





Entretanto, um policial militar agiu rápido e conseguiu segurar a mão da mulher, sendo que a facada pegou apenas superficialmente, causando um corte de aproximadamente 3 centímetros.





Em seguida, ela foi desarmada e também recebeu voz de prisão.





Versão do suspeito





O homem relatou que, ao discutir com a mulher, o filho dela saiu do interior da casa deles. Então, ele disse que ficou com medo e entrou no seu carro.

O homem complementou que, depois disso, a mulher arremessou uma pedra que danificou o vidro traseiro de seu veículo. Então, ele falou que ficou com ódio, engatou a marcha ré e atropelou o filho dela.