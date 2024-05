Um policial penal, que fazia ciclismo em uma estrada rural, morreu em uma batida com uma caminhonete, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesse domingo (5/5). Ele participava de uma competição no município.





A vítima, Evando Costa da Silva, de 44 anos, trabalhava como policial penal na cidade de João Pinheiro. O acidente aconteceu na estrada conhecida como “Trinta Paus".





O motorista de uma picape passava pela via quando, ao fazer uma curva, bateu no ciclista em sentido oposto. O condutor contou para a Polícia Militar (PM) que não conseguiu evitar a batida e a vítima já caiu no chão inconsciente.



A esposa do policial penal e um médico, que estavam no grupo de ciclistas, tentaram reanimar o homem, mas não tiveram sucesso. Ele ainda foi resgatado por uma viatura do Corpo de Bombeiros e encaminhado até o Hospital Regional de Patos de Minas.





Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública lamentou a morte. “O profissional ingressou no sistema prisional mineiro em 2014 e deixou esposa e dois filhos”, cita o texto.