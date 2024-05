Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do país nesta segunda-feira (6/5).

Os termômetros marcaram 7,2°C por volta das 7h, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O declínio na temperatura foi causado por uma massa de ar fria na região.

Neste ano, a menor temperatura em Monte Verde era de 7,8°C, registrada em abril.



Apesar da onda de calor que atinge Minas Gerais, das sete menores temperaturas no país nesta segunda-feira, cinco foram registradas no estado.

O meteorologista do Inmet Claudemir de Azevedo explica que a onda de calor leva em consideração o aumento da temperatura média máxima do mês em 5°C pelo período de dois a três dias, mas não as temperaturas mínimas. Ou seja, Minas tem registrado uma grande amplitude térmica: diferença expressiva entre as temperaturas mínima e máxima.



Confira as menores temperaturas do país nesta segunda (6/5)



Monte Verde (MG): 7,2°C

Campos do Jordão (SP) 7,5°C

Maria da Fé (MG) 8,7°C

Caldas (MG) 8,9 °C

Nova Friburgo (RJ) 9,7°C

São Lourenço (MG) 9,8°C

Passa Quatro (MG) 10,4°C



