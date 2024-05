A onda de calor que atinge Minas Gerais deve durar até quinta-feira (9/5) em 153 municípios, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Anteriormente, o órgão havia anunciado que a condição climática duraria até esta segunda-feira (6/5). Ao todo, 668 cidades mineiras se encontram em alerta, pelo menos, até hoje.

De acordo com o Inmet, 175 cidades mineiras estão sob alerta vermelho, quando há risco à saúde e eleva as temperaturas a 5°C acima da média em um período maior do que cinco dias. Destas, 22 estão em estado de atenção desde o dia 27 de abril e a previsão é que sejam atingidas pelo forte calor até a tarde desta segunda (6).

Confira: Que efeitos o El Niño trouxe e o que esperar de La Niña nos próximos meses

Já os outros 153 municípios entraram na lista hoje. Antes, o Inmet havia declarado alerta laranja para 145 cidades de Minas, quando há aumento da temperatura 5ºC acima da média por três a cinco dias. Outras 493 cidades, incluindo Belo Horizonte, estão sob alerta até a noite desta segunda. Cerca de 78,3% do estado enfrenta a condição climática.

Os alertas, emitidos pelo Inmet, atingem municípios das seguintes regiões do estado: Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste de Minas, Metropolitana, Jequitinhonha e Noroeste.

Bloqueio atmosférico

A onda de calor ocorre durante o outono, estação caracterizada por temperaturas mais amenas no estado, devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. De acordo com especialistas, o fenômeno é decorrente de um bloqueio atmosférico que atinge as regiões Sul e Sudeste do país.

Bloqueio atmosférico: entenda o fenômeno responsável pela onda de calor



"Esse bloqueio é um sistema de alta pressão que se forma na média troposfera e joga o ar de cima para baixo, ou seja, impede o avanço da umidade e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva", explica a meteorologista Patrícia Cassoli.

O bloqueio ganhou mais força no começo da semana passada e ficou mais intenso. De acordo com Cassoli, os sistemas pluviais não conseguem ultrapassar a massa de ar quente, por isso perdem força e ficam concentrados apenas no Sul.

Previsão do tempo

Em Minas Gerais, a previsão é que as temperaturas voltem a baixar apenas no fim de maio. Nesta segunda-feira, o ar quente e seco deixa o tempo estável com predomínio de sol em grande parte do estado. A umidade que vem do mar favorece o aumento de nuvens e chuva fraca nos Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. As temperaturas diurnas seguem elevadas sobre o estado.

Previsão do tempo em BH: semana é de calor com temperaturas elevadas



Na capital mineira, o calor também prevalece ao longo da semana. Nesta segunda (6), a temperatura máxima pode chegar a 30°C enquanto a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% na parte da tarde, segundo a Defesa Civil de BH. A temperatura mínima registrada foi de 15,8°C.