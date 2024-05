Um homem, de 20 anos, foi morto com tiros na cabeça e tórax na noite desse domingo (5/5), no bairro São Matheus, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi identificado pelo padrasto. O homem contou para a polícia que teve desentendimentos com a vítima e a expulsou de casa devido ao envolvimento do enteado com o mundo das drogas.

O rapaz estava morando com um amigo, que revelou não saber se a vítima estava envolvida com “algo errado”. Ainda de acordo com o amigo, o jovem estava trabalhando com o pai em uma obra.

A Polícia Militar não localizou passagens em nome da vítima. A perícia foi acionada e constatou que os tiros foram concentrados na região da cabeça e do peito. A vítima estava com celular e uma caixinha de som embaixo do braço. O caso será investigado.