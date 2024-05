O Ministério Público de Minas Gerais vai destinar cerca de R$ 1 milhão para ajudar os atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo procurador-geral do estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, em uma publicação numa rede social. A quantia doada virá de parte dos valores recebidos por um Termo de Ajustamento de Condutas (TAC)

Segundo o procurador-geral, a decisão de doar os recursos foi feita após recomendação assinada pelo presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), César Mattar Jr, pelo Procurador Geral da República, Paulo Gonet Branco, e pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano.

"Os recursos serão destinados a colaborar no apoio às vítimas da catástrofe decorrente das chuvas intensas ocorridos naquele estado do sul do país", informou Jarbas na postagem.

Tragédia ambiental no RS

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde semana passada provocaram inundações em centenas de municípios e muitas perdas humanas. De acordo com a Defesa Civil do estado, 78 pessoas morreram e 105 estão desaparecidas até o momento. Cerca de 844 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas.

