Um homem, de 33 anos, foi preso por esfaquear, agredir e ameaçar três pessoas e atear fogo em uma moto na noite desse domingo (5/5), no bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ex-companheira do suspeito, grávida de 40 semanas, é uma das vítimas.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher, de 22 anos, estava em casa com as irmãs e os namorados das irmãs quando alguém que passava na rua arremessou objetos explosivos para dentro da residência. Minutos depois, ela escutou pessoas gritando que a moto estacionada em frente ao imóvel estava pegando fogo.

Quando o grupo saiu de casa para verificar a situação, foi atacado pelo suspeito com uma faca. Depois do crime, o homem pulou o muro de uma igreja evangélica para se esconder, mas foi cercado pela Polícia Militar e preso.

Dois homens, de 19 e 32 anos, precisaram de atendimento médico. Um deles foi socorrido com sangramento no abdômen e braço. O outro deu entrada com queimaduras nos braços devido ao incêndio na moto.

A mulher relatou que teve um relacionamento com o suspeito e que terminou o namoro há meses. Mesmo assim, ela sofre com perseguições e ameaças. A mulher, grávida do homem, entrou em trabalho de parto com o ocorrido e também foi atendida na UPA. O estado de saúde dela e da criança não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher tem medida protetiva contra o homem, mas não apresentou o documento durante a ocorrência. Foi constatado ainda que o suspeito deixou o sistema prisional recentemente por violência doméstica.

O suspeito ainda afirmou para os militares que irá matar a mulher e não liga se ela perder a criança. O homem foi atendido na UPA e levado para a Delegacia de Polícia Civil.