O corpo de um homem foi encontrado pela Polícia Militar na manhã deste domingo (5/5), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sem os olhos e com marcas de perfurações por armas de fogo. A vítima não foi identificada.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por um morador da região do Bairro Paulo Camilo que encontrou o corpo enquanto caminhava pela Rua Paquistão, próximo à portaria 3 da fábrica da Fiat. A via, que não tem iluminação pública e nem construções por perto, possui diversos pontos de descarte de lixo e entulho.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo da vítima desfigurado, sem os olhos e com perfurações na cabeça, ombro, rosto e nuca, que a perícia constatou serem de arma de fogo. No corpo também havia marcas de queimaduras que, segundo os peritos, provavelmente foram ocasionadas pela exposição ao sol.

A vítima, de pele parda e estatura média, portava uma pochete no pescoço, onde foram encontrados documentos de pessoas distintas, mas, devido ao estado do corpo, não foi possível fazer o reconhecimento pelas fotos.

Também foram recolhidos 7 estojos de arma calibre .40. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).