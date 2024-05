A Polícia Militar prendeu, neste sábado (4/5), no Morro do Papagaio, um homem de 22 anos, suspeito de assassinar, a pauladas, um pedreiro, de 37 anos. O crime foi na noite dessa sexta-feira (3/5), na rua principal da Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, o jovem preso já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele teria ligado para sua irmã confessando o crime e a ameaçando para que não chamasse a polícia. “Não me entregue, senão, vou armar pra você”, disse por mensagem de WhatsApp.

Segundo testemunhas, que imploraram aos policiais militares para não serem identificados por temerem represálias, os dois homens, suspeito e vítima, estavam bebendo no bar, depois de terem feito um serviço de alvenaria. Em determinado momento, eles começaram a discutir e o autor do crime saiu do bar, pegou um pedaço de madeira, retornou ao bar e desferiu vários golpes na cabeça da vítima, fugindo, em seguida, em direção ao Morro do Papagaio.

Depois de conseguir a descrição do homem, os policiais conseguiram identificá-lo e iniciaram uma operação de captura. Os militares estiveram na casa de um irmão do suspeito e depois foram até a residência dele, onde encontraram sua irmã, que mostrou aos militares as gravações das mensagens do suspeito, inclusive com as ameaças.

Durante as buscas, a Polícia Militar encontrou o jovem que foi preso e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul, pois tinha ferimentos nas mãos e braços. Na unidade, ele oi medicado e, em seguida, encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil Sul.