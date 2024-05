Um homem, de 28 anos, foi assassinado a tiros depois de uma partida de futebol na noite desse domingo (5/5), no bairro Solar do Barreiro, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída em via pública com diversas lesões na cabeça. Populares revelaram que o homem mora na zona rural de Moeda, na Grande BH, e tinha o costume de participar de jogos de futebol aos finais de semana na capital.

Minutos antes do crime, a vítima jogava pelo time de Interlagos, contra o time União Social. Quando o jogo acabou, o homem seguiu para a rua Bruno Felipe Ferreira, onde foi cercado por duas pessoas em uma moto e baleado diversas vezes.

Populares ainda informaram que, durante a partida de futebol, a vítima não se envolveu em desentendimentos ou discussões.

A perícia foi acionada e encaminhou o corpo do homem para o IML. Durante a ocorrência, a polícia localizou nos bolsos da bermuda da vítima cartões de bancos R$ 202 e um aparelho celular. O caso será investigado.