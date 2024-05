Belo Horizonte registrou por dia, 36 acidentes de trânsito com vítimas em 2023. Os números são do Relatório de Acidentes de Trânsito da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que aponta 13.373 ocorrências com vítimas e 130 mortes.



Os dados foram divulgados pela PBH para servir de alerta aos condutores e pedestres sobre a necessidade de adoção de comportamentos seguros no trânsito para reduzir essas estatísticas. Do total de acidentes, de acordo com a PBH, 10,8% envolveram pedestres. Foram 1.445 acidentes, com 37 mortes.



O número de acidentes de trânsito com vítimas cresceu 10% em relação a 2022, mas o número de mortes em decorrência destas ocorrências registrou uma leve queda. Foram 12.148 ocorrências com vítimas e 131 mortes em 2022.



Por isso, neste mês do Maio Amarelo, campanha criada com base em resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 2011, para despertar a atenção da sociedade para o elevado número de mortes e lesões no trânsito ao redor do mundo, os pedestres receberão tratamento especial da PBH.

Com o lema “Paz no Trânsito começa com você”, durante este mês, serão desenvolvidas ações em escolas, ruas, e empresas alertando motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a responsabilidade de cada um para a mudança das estatísticas dos acidentes e vítimas no trânsito.

“Pelos estudos (...) foi possível diagnosticar que o comportamento inadequado do pedestre é o principal fator para o atropelamento”, afirma Jussara Bellavinha, diretora de dados e informação da Empresa Municipal de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans).

De acordo com a PBH, a campanha também tem como público alvo, os condutores de carros e motos, chamando a responsabilidade em relação ao desrespeito às regras de trânsito, em especial o avanço de semáforo vermelho e a velocidade acima do permitido para a via, infrações responsáveis pela maioria dos acidentes de trânsito envolvendo vítimas.

Causas no estado

A Polícia Militar também participa do Maio Amarelo com o lema “A paz no trânsito começa por você”, tema da campanha nacional escolhida por votação popular promovida pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Durante todo o mês, serão feitas campanhas de conscientização e prevenção e ações para coibir as infrações no trânsito rodoviário e urbano em todo o estado. De acordo com a PM, as principais causas de acidentes são a falta de atenção, tanto de motoristas quanto de pedestres, embriaguez ao volante, uso de telefone celular ao dirigir, não utilização do cinto de segurança e desrespeito às normas às orientações das placas de trânsito.





Mortes no Brasil



No Brasil, em 2022, foram registradas 93 mortes por dia em função de acidentes de trânsito. Dados do Ministério da Saúde, que monitora internações e mortes no trânsito, revelam que, em 2022, 34 mil pessoas perderam a vida no país em razão dessas ocorrências. Foram contabilizadas ainda 212 mil internações.

A maior parte das vítimas, segundo o Ministério da Saúde, são jovens entre 20 e 29 anos, principalmente homens, que morrem seis vezes mais que as mulheres em acidentes de trânsito.