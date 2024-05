Um motorista de aplicativo morreu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (1/5), em um acidente causado por um condutor alcoolizado. Duas pessoas que seriam levadas para casa ficaram feridas. O motorista bêbado também se machucou, mas já foi atendido e está preso.





A batida aconteceu na avenida Nicomedes Alves dos Santos, na altura do bairro Morada da Colina, zona Sul da cidade. Com a colisão, o carro da vítima rodou na via e bateu em um poste. O condutor alcoolizado tentou sair de seu automóvel e foi impedido de deixar o local por testemunhas.

O motorista de aplicativo Diego dos Santos de Araújo, de 33 anos, morreu antes de receber atendimento. Ele transportava um homem e uma mulher que tiveram fraturas e escoriações e foram levados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia sem risco de morte.

Para a retirada do corpo do motorista e de uma de seus passageiros, os bombeiros tiveram que cortar o teto do veículo. O condutor preso contou à PM que estaria em alta velocidade pela avenida, mesmo com dificuldade de enxergar. Ele estava em um show e ia para casa. Antes mesmo do teste do bafômetro ele teria admitido que havia consumido bebida alcóolica. Mesmo assim, a aferição foi feita e a embriaguez constatada.