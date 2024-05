Um homem, de 32 anos, e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente com dois carros na madrugada desta quarta-feira (1º/5), na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro Peugeot bateu na traseira de um veículo Chevrolet Prisma, que girou na pista e bateu lateralmente contra um poste.

Testemunhas apontaram que o condutor do Peugeot, que teria causado a batida, apresentava sinais de embriaguez e tentou fugir do local logo após o acidente, mas foi contido por populares até a chegada da viatura policial.

O motorista do Peugeot, de 43 anos, foi conduzido para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) com algumas escoriações sob escolta policial.

Ao todo, três pessoas estavam dentro do Prisma. Um homem, de 26 anos, já estava fora do carro quando o socorro chegou. Ele foi atendido e conduzido para o pronto-socorro com várias escoriações pelo corpo.

Um outro homem, de 32, também preso às ferragens, chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas teve uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento. A equipe médica que trabalhou na ocorrência confirmou a morte da vítima ainda no local do acidente.

Uma mulher, de 24 anos, foi socorrida politraumatizada, com possível fratura de úmero e várias escoriações pelo corpo. Ela foi levada para o pronto-socorro da UFU.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil estiveram no local e as causas e responsáveis pelo acidente serão investigadas.