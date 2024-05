Uma mulher, de 31 anos, foi presa em flagrante nessa terça-feira (30/4) por tentar fazer uma compra de R$ 15 mil com um comprovante de pagamento falso em Belo Horizonte.



A Polícia Civil foi acionada depois que a vítima desconfiou da procedência do comprovante de pagamento via transferência eletrônica.

Com as informações disponíveis no comprovante, a equipe da 4ª Delegacia Noroeste levantou que se tratava de dados da mãe da suspeita. Dessa forma, os policiais civis se deslocaram ao endereço da entrega e efetivaram a prisão da mulher, já investigada por estelionato, no momento do recebimento da mercadoria.

Durante a ação policial, foram apreendidos um notebook, diversas roupas de grife avaliadas em R$ 10 mil, além de dois pares de tênis infantis e um celular, produtos de crime, totalizando cerca de R$ 35 mil em mercadorias que teriam sido obtidas por meio de fraude.

Ainda segundo apurado pelos policiais civis, foram verificadas 26 ocorrências relacionadas ao crime de estelionato vinculadas à suspeita.

Ela é alvo de investigação desde 2022, quando foi cumprido mandado de busca e apreensão em endereço ligado a ela, com o recolhimento de diversos materiais de procedência duvidosa.

Uma das vítimas identificadas na ocasião e restituída de produto do crime, entrou, novamente, em contato com policiais da 4ª Delegacia Noroeste diante da suspeita de nova fraude.

Os trabalhos investigativos continuam com intuito de identificar novas vítimas e realizar levantamentos em ações praticadas pela investigada.