Os sete ciclistas atropelados por uma van na manhã desta terça-feira (30/4) na BR-040, em Paraopeba, na Região Central de Minas Gerais, não receberam assistência da empresa responsável pelo veículo. É o que relata uma das vítimas, o autônomo Ariel Romero Ferreira, de 28 anos. "Até agora não me mandaram mensagem nem para perguntar se preciso de uma dipirona".

Ariel chegou a ser hospitalizado após o acidente com algumas escoriações e uma marca no rosto e precisou levar 40 pontos devido a um corte na perna direita. O autônomo espera ter alguma assistência da empresa, já que não poderá trabalhar nas próximas semanas. Ele tem um filho de 11 anos e é o único responsável pela renda da casa onde mora com a mãe e o irmão mais novo.

"Até agora, ninguém da empresa procurou saber nada, e eu estou aqui, sentindo dor e gastando com medicamento. Eles poderiam pelo menos fazer uma ligação e perguntar se estamos precisando de alguma coisa", desabafa.

Ariel e outras seis pessoas foram atropelados pelo veículo. Todos eles fazem parte do grupo denominado "Escolinha Team Pro", que contava com 15 ciclistas pedalando no momento do acidente.

A Barth Transportes, empresa responsável pela van, informou à reportagem que a seguradora do veículo só conseguirá dar cobertura às vítimas após ter acesso ao boletim de ocorrência do acidente, que, segundo ela, ainda não foi expedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por fim, a transportadora finaliza dizendo que "não está fugindo de suas responsabilidades".

A reportagem entrou em contato com a PRF, mas, até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta.

Entenda o acidente

De acordo com informações da PRF e da concessionária que administra a BR-040, o acidente aconteceu após uma van, que seguia no KM 428 da BR-040, sentido Belo Horizonte/Brasília, invadir o acostamento e se chocar contra o grupo de ciclistas. Sete pessoas foram atingidas, sendo que duas ficaram gravemente feridas.