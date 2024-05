A enfermeira Thamara e o médico Jonatã do Samu se juntaram, em Brasília, à Força Nacional do SUS

Dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, embarcaram, na noite deste domingo (5/5), para o Rio Grande do Sul (RS). Eles atuarão no resgate às vítimas afetadas pelas enchentes.



Inicialmente, a enfermeira e coordenadora da Central de Regulação Médica Thamara Lessa e o médico Jonatã Gomes – ambos colaboradores do Cis-Urg Oeste – seguiram para Brasília para se juntarem aos outros profissionais que vão atuar junto à Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). De lá, eles embarcam para Porto Alegre para ajudar no socorro às vítimas.



“O Cis-Urg Oeste se solidariza com a população do Rio Grande do Sul e desde já parabeniza Thamara e Jonatã por representarem todo Centro-Oeste mineiro nesta ação de apoio e solidariedade ao povo gaúcho”, afirmou o secretário-executivo do Cis-Urg Oeste, José Márcio Zanardi.



O envio dos profissionais ocorreu após solicitação de apoio feito pelo Ministério da Saúde.

A postos

Outros dois colaboradores do Samu também já estão a postos caso sejam chamados para reforçar as equipes mobilizadas pelo governo federal.



O médico Rogério Barbieri Sichieri e a enfermeira Claudini Lacerda Marques de Freitas Sichieri – que também são servidores da prefeitura de Divinópolis – já receberam orientações e estão preparados caso haja necessidade da atuação de mais profissionais.



“A cooperação de esforços para atendimento das vítimas é decisiva para minimizar os impactos causados pelas chuvas”, destacou a secretária de Saúde de Divinópolis, Sheila Salvino.



Apoio mineiro

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou, neste domingo (5/5), o envio para o estado gaúcho de mais duas aeronaves, sendo uma delas um helicóptero com recurso de sobrevoo noturno.



O Governo de Minas, por meio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) também mandou uma equipe composta por 18 técnicos que auxiliará na retomada da operação das estações de tratamento de água.



Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) já estão no Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira (2/5). São 28 profissionais integrando a maior equipe de apoio em missões especiais fora do estado.



Mortes e desaparecidos



O número de mortes confirmadas decorrentes das fortes chuvas que caem no Rio Grande do Sul subiu para 83. Outros quatros óbitos estão em investigação para confirmar se há relação com os eventos meteorológicos.



O número de desaparecidos chega a 111 pessoas e há 276 pessoas feridas, conforme o boletim desta segunda-feira (6/5) da Defesa Civil.



Ao todo, são 345 municípios gaúchos atingidos pelos temporais, com mais de 850,4 mil pessoas afetadas. O estado contabiliza 21.957 pessoas desalojadas.