Serviços de urgência não serão afetados pela greve no Hospital das Clínicas

Servidores do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, entraram em greve nesta segunda-feira (6/5). A proposta de paralisação imediata da categoria é de 50% para profissionais assistenciais, como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos e todos os servidores dos setores administrativos. A classe pede por reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

Em Minas Gerais, a paralisação das atividades acontece também nas unidades de Juiz de Fora (HU/UFJF), Uberaba (HC/UFTM) e Uberlândia (HC/UFU).

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) realizou uma audiência de mediação e conciliação sobre o Acordo Coletivo de Trabalho na manhã desta segunda. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) apresentou uma proposta à categoria: um aumento de 3,09% sobre os salários e benefícios, exceto alimentação; 20,58% de reajuste no vale-alimentação; 100% do INPC para o próximo período sobre salários e benefícios; manutenção dos 38 itens sociais já aceitos; e instituição de Grupo de Trabalho paritário para criar um plano de recomposição salarial.

Segundo a administradora, a proposta é mediada pelo tribunal e está condicionada ao fim da greve, cuja resposta por parte dos trabalhadores deve ser dada até esta terça-feira (7/5).

A EBSERH afirma que, por estar no momento inicial do movimento, não houve impactos assistenciais, e a situação poderá ser melhor avaliada nas próximas 48 horas, mas os atendimentos de urgência como o pronto-socorro, maternidade, quimioterapia e transplantes não serão impactados.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata