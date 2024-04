Professores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) vão parar as atividades a partir da próxima quarta-feira (1º/5). A categoria decidiu pela greve em assembleia realizada nesta quinta-feira (25/5). Ao todo, em Minas Gerais, há 10 instituições de ensino federal em greve, incluindo institutos, universidades e o CEFET-MG. Além destas, outras duas estão com indicativo de greve.

Após resposta do Governo Federal no dia 19 de abril, as categorias envolvidas na paralisação rejeitaram a proposta oferecida e decidiram manter a greve. Entre os dias 23 e 25 de abril foram realizadas assembleias para discutir as propostas do governo e segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), uma devolutiva deve ser apresentada ao governo no dia 26 de abril.

Em Minas Gerais, a UFTM se junta a outras nove instituições que já haviam entrado em greve logo no início das paralisações, no dia 15 de abril. Além dessas 10, outras duas universidades estão com indicativo de greve. Segundo informações do ANDES-SN, a Universidade Federal de Uberlândia definiu greve a partir do dia 20 de maio e a Universidade Federal de Lavras que indicou greve, mas não definiu data.



Saiba quem está em greve em Minas

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)



Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)



Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ)



Universidade Federal de Viçosa (UFV)



Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)



Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)



Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)



Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG)



Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)



Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS)

Indicativo de greve

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) - 20 de maio



Universidade Federal de Lavras (UFLA) - Sem data definida

Situação da greve no Brasil

No Brasil, o número de instituições paralisadas já soma 30; além dessas, há sete com data de início das paralisações indicadas. Dentre elas, a maior parte é mineira. Estados como Ceará, Goiás, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Roraima, Rondônia, Piauí, Maranhão, Bahia e Espírito Santo entram na lista de estados com professores em greve. Entre as universidades com indicativo de paralisação a maioria define início para os próximos dias, entre 29 de abril e 2 de maio.



Confira a lista completa

Universidade Federal do Rio Grande (FURG)



Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira (UNILAB)



Universidade Federal do Ceará (UFC)



Universidade Federal do Cariri (UFCA)



Universidade Federal de Brasília (UnB)



Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)



Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)



Universidade Federal de Pelotas (UFPel)



Universidade Federal de Viçosa (UFV)



Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)



Universidade Federal do Maranhão (UFMA)



Universidade Federal do Pará (UFPA)



Universidade Federal do Paraná (UFPR)



Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)



Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)



Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)



Universidade Federal de Rondônia (UNIR)



Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)



Universidade Federal de Roraima (UFRR)



Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ)



Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



Universidade Federal de Catalão (UFCAT)



Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB)



Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)



Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS)



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)



Instituto Federal do Piauí (IFPI)



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do



Sudeste- MG (IF Sudeste-MG)



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia



Sul- Riograndense (IFSul)



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas

Gerais(CEFETMG)

Indicativo de greve