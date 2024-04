Mineira visita maior ladeira do mundo, mas afirma que as de BH são mais íngremes

Nem as ladeiras de Ouro Preto, nem os morros de Belo Horizonte. A rua mais inclinada do mundo, de acordo com o Guinness Book, fica na Nova Zelândia. Uma mineira que foi visitar a via, que tem cerca de 350 metros de extensão, contou que ela é sim íngreme, mas que não chega aos pés de algumas ladeiras de Minas Gerais.

A rua mais inclinada do mundo reconhecida pelo Guinness World Records é a Baldwin Street, localizada em Dunedin, na Nova Zelândia. A rua possui uma inclinação máxima de aproximadamente 35%, o que significa que a cada 2,86 metros percorridos horizontalmente, há um aumento de 1 metro na altitude.



Já em Belo Horizonte, segundo o setor de Geoprocessamento da Prodabel, órgão vinculado à Prefeitura de Belo Horizonte, a rua mais inclinada da capital é a Rua Expedicionários no Conjunto Taquaril, com 57% de inclinação. Enquanto isso, a Baldwin Street, a recordista, tem 34,8% de inclinação. No vídeo a jovem chega a perguntar se o título foi atribuído ao local correto, chegando a citar uma reportagem do Estado de Minas. “Para mim, BH foi mais uma vez injustiçada, na cara dura”, defendeu.

A Baldwin Street ganhou o "título" de rua mais íngreme do mundo, segundo o Guinness World Records, em 1987, após uma campanha de dois anos da emissora Jim Mora. Na época, a Baldwin Street superou duas ruas concorrentes em São Francisco, Estados Unidos, que até então detinham o título de ruas mais íngremes do planeta.

Em 2019, porém, a Baldwin Street perdeu o título para a rua Ffordd Pen Llech, em Harlech, País de Gales. Na época, o Guinness chegou a declarar que o local tem inclinação de 37,45%. Mas, meses depois, o título voltou para a Baldwin Street. Isso porque o Guinness decidiu que a inclinação da rua deveria ser baseada na linha central da estrada, o que significava que Ffordd Pen Llech teve um gradiente de 28,6% em comparação com 34,8% da Baldwin Street.

Já a metodologia utilizada pela Prefeitura de BH parte da inclinação total da rua, dividida pelo tamanho, não importando se é ou não na linha central da via. Mesmo assim, as ruas mais íngremes da capital deixam a Baldwin Street no chinelo.

Em quinto lugar do ranking belo-horizontino está a Rua Guimarães Rosa, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, com 49% de inclinação. No quarto lugar, está a Rua Dois Mil Seiscentos e Trinta e Sete, no Bairro São Bento, com 50% de inclinação.

A medalha de bronze vai para a Rua São Benedito, no Bairro São Marcos, e seus 51% de inclinação. A vice-campeã é a Rua Copérnico Pinto Coelho, no Bairro Santo Antônio, com 50% de inclinação. Para completar o ranking, a já mencionada Rua Expedicionários no Conjunto Taquaril, com 57% de inclinação.