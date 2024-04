Belo Horizonte é a quarta melhor metrópole do Brasil para se ter filhos (veja lista abaixo), segundo levantamento da startup Mapfry, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo foi feito com base nos dados de alto e baixo desenvolvimento, volume de crianças, infraestrutura urbana e dinamismo de 12 capitais brasileiras. A capital de Minas Gerais somou 4,36 pontos e ficou atrás de Goiânia (GO), Curitiba (PR) e Fortaleza (CE).

Em Minas Gerais, Belo Horizonte ocupa o terceiro lugar no ranking dos melhores municípios para se ter filhos, ficando atrás apenas de Nova Lima e Capitólio. A posição na lista é boa, considerando a grande população da capital, de mais de 2,3 milhões de habitantes.

Leia: Veja as 5 melhores cidades de Minas para se ter filhos



Comparada às outras capitais da Região Sudeste que entram na lista, BH lidera. Rio de Janeiro fica em segundo lugar, com 3,77 pontos e São Paulo em terceiro, com 3,19. A capital paulista ocupa a pior posição entre as metrópoles. Vitória, no Espírito Santo, não foi enquadrada como metrópole no levantamento.

Veja o ranking das melhores metrópoles para se ter filhos:

Goiânia (GO)



Curitiba (PR)



Fortaleza (CE)



Belo Horizonte (MG)



Brasília (DF)



Recife (PE)



Manaus (AM)



Porto Alegre (RS)



Salvador (BA)



Rio de Janeiro (RJ)



Belém (PA)



São Paulo (SP)

Metodologia da pesquisa

O estudo avaliou as cidades com base em cinco dimensões: