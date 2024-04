A cidade de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi eleita a melhor cidade brasileira para ter filhos, aponta levantamento divulgado pela startup Mapfry – especializada em realizar pesquisas com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o especialista em dados e professor de Geomarketing nos MBAs da USP e ESPM, João Caetano, a cidade tem o maior equilíbrio entre custo de vida e oportunidade de ganhos. “Na pesquisa, usamos dados do IBGE que indicam o desempenho da educação local e outros serviços públicos, como coleta de lixo, tratamento de esgoto e número de cômodos por moradia”, diz João, que também é CEO da Mapfry.

A startup mapeou os locais que oferecem as melhores condições econômicas e de bem-estar, proporcionando otimismo para casais terem filhos. Depois de Nova Lima, aparecem Bady Bassitt (SP), Santana de Parnaíba (SP) e Abadia de Goiás (GO). Veja aqui o ranking completo. A listagem de cidades aparece ao clicar no termo "Score Final", localizado na última coluna à direita.

Metodologia da pesquisa

O estudo avaliou as cidades com base em cinco dimensões: