Nova Lima, Capitólio, Belo Horizonte, Extrema e Santana do Paraíso são as cinco melhores cidades de Minas Gerais para se ter filhos, de acordo com o levantamento da startup Mapfry, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo avaliou os municípios com base em alto e baixo desenvolvimento, volume de crianças, infraestrutura urbana e dinamismo.

Na Região Metropolitana de BH, Nova Lima, com população de 111.697 pessoas, liderou o ranking nacional. Vale lembrar que o município foi considerado o mais rico segundo a pesquisa "Mapa da Riqueza no Brasil", desenvolvida pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em 2023.

Em seguida aparece na lista das melhores cidades de Minas Gerais, o município de Capitólio, que tem 10.380 habitantes. Conhecida por receber milhares de turistas todos os anos, a cidade alcançou o segundo lugar com score de 4,5.

A capital mineira ocupa o terceiro lugar do ranking com 4,36 pontos, o que indica uma boa posição, considerando se tratar de uma metrópole que comporta 2.315.560 habitantes em suas nove regionais.

Já as cidades de Extrema, no Sul de Minas, e Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, ocupam a quarta e quinta posição, com 4,36 e 4,34 pontos, respectivamente. O estado tem 24 cidades com score igual ou maior do que 4.

Metodologia da pesquisa

O estudo avaliou as cidades com base em cinco dimensões: