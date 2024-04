Mais um homem da lista de mais procurados de Minas Gerais foi preso na zona rural de São José dos Campos, no estado de São Paulo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) nessa quinta-feira (25/4).

Eberton Sales Morais, de 40 anos, conhecido como Chabala, era procurado por tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa e usava um nome falso para se esconder. Ele tinha ao menos três mandados de prisão em aberto e condenação superior a oito anos de prisão.

Segundo a Sejusp, Eberton atuava, principalmente, na cidade de Três Corações, no Sul de Minas. Em 2019, ele foi alvo de uma operação policial que investigou a atuação da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) em Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte.

Na ocasião, Eberton foi identificado como integrante do grupo ‘Sintonia Geral do Estado’ que, de acordo com as informações da polícia, seria a estrutura de maior importância para o PCC.

O programa “Procura-se” busca a prisão de homens com mandados de prisão em aberto, com uma ficha criminal que contém práticas reiteradas de crimes. A atual edição do programa foi lançada em agosto de 2023 com 12 criminosos na lista de mais procurados.

Com a prisão de Eberton, a efetividade desta edição do programa Procura-se chegou aos 66%, com 8 dos 12 alvos detidos.

“Com a ação, as forças de segurança pública de Minas Gerais reúnem esforços para a busca de indivíduos foragidos, prioritários para o sistema de Justiça. Os 12 criminosos desta edição são procurados por crimes como homicídios, roubos e tráfico de drogas, e a listagem foi definida após deliberação do Sistema Estadual de Inteligência em Segurança Pública (SEISP-MG)”.