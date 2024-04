Uma criança, de 2 anos de idade, morreu atropelada pela van escolar que deixou a prima em casa na tarde dessa quinta-feira (25/4). A tragédia ocorreu no bairro Amarantes, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o tio da vítima estava na praça, em frente à casa, esperando outra sobrinha chegar. A van escolar se aproximou e a criança desceu do veículo. O homem esperou a van sair para atravessar a rua com a menina no colo e percebeu que a outra sobrinha foi atropelada.

O motorista relatou para a polícia que estava olhando para a porta da van escolar, esperando a criança descer com segurança e que, quando a porta foi fechada, arrancou o veículo e sentiu que havia passado "por cima de alguma coisa". Ao descer da van, ele viu familiares socorrendo a criança que estava debaixo de uma das rodas.

Como a porta da residência estava aberta, a suspeita é de que a vítima saiu de casa sem ser notada e se escondeu na parte debaixo da van.

Familiares chegaram a socorrer a menina para a UPA Teresópolis, mas ela já chegou sem vida.

O motorista da van fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).