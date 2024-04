A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta quinta-feira (25/4) que a credencial de estacionamento reservado para idosos já pode ser solicitada pelo celular por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.



A liberação do serviço acontece depois de o Executivo municipal formalizar a adesão ao serviço disponibilizado pelo governo federal.

Para solicitar a credencial pelo dispositivo móvel, basta baixar o aplicativo nas lojas virtuais. Após o login, o usuário deve acessar a seção "Condutor" e selecionar a opção "Credencial de Estacionamento". Uma vez liberado, o documento deve ser impresso.



“A credencial é um documento obrigatório para garantir o acesso às vagas reservadas ao estacionamento de veículos que transportem ou sejam conduzidos por pessoas idosas residentes em Belo Horizonte. Ela deve ficar no interior do veículo credenciado, sempre em local visível, pendurada no retrovisor interno ou sobre o painel com a frente voltada para cima”, orienta a PBH.