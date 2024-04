Um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 20, foram encontrados mortos na madrugada desta sexta-feira (26/4), no bairro Santa Margarida, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído ao solo, com um disparo de arma de fogo no peito e um corte profundo na região da orelha. Cerca de 150 metros de distância dele, o corpo da mulher foi localizado com um corte profundo na cabeça e com uma marca de perfuração por objeto cortante entre os olhos.

Populares contaram para a Polícia Militar que escutaram disparos de arma de fogo na rua, mas só acionaram a PM uma hora depois, quando os corpos foram encontrados.

Ainda de acordo com populares, as vítimas envolvimento com o tráfico de drogas. A perícia localizou dois estojos de calibre 36mm e uma lâmina quebrada no local do crime. Os corpos foram recolhidos e o caso será investigado.