Mulher morre ao se desequilibrar na beira da piscina em cobertura de prédio

As sacadas de um prédio em Ubatuba, no litoral paulista, são tão diferentes que viralizaram nas redes sociais. Vídeos no TikTok mostraram as piscinas nas varandas e muita gente ficou em dúvida se eram de verdade. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Divulgação Portfólio da VIW Residence

O fato é que são mesmo piscinas instaladas nas sacadas do edifício, que tem 6 unidades por andar. O prédio tem 4 pavimentos. Divulgação Portfólio da VIW Residence

O empreendimento é da VIW Residence e causa mesmo uma curiosidade pela ideia inovadora e pelo efeito visual conquistado, pois a piscina fica visível diante da proteção de vidro que, com a iluminação, ganha um.tom de azul vibrante.. Divulgação Portfólio da VIW Residence

O prédio tem 27 apartamentos, sendo uma cobertura. A área varia entre 160m² e 335m², com 3 ou 4 suítes, além de cozinha, banheiro, adega, sala de estar, sala de jantar, hall social, terraço e churrasqueira. O apê custa na faixa de R$ 4,7 milhões. Divulgação Portfólio da VIW Residence

O edifício fica de frente para a Praia Grande, na região central de Ubatuba, e as pessoas, ao nadarem, são vistaas por quem passa pela orla e observa as sacadas do prédio. Divulgação Portfólio da VIW Residence

Seja num edifício de alto luxo, em apartamentos mais simples ou em casas, a piscina é um elemento que valoriza o imóvel e que atrai especialmente em locais onde faz calor e o verão traz altas temperaturas. Mas ter uma piscina em casa requer manutenção adequada e regular. hendrikMINTARNO - Flickr

Por isso, o FLIPAR relaciona aqui as principais dicas e os cuidados para se ter em ambientes com piscinas principalmente quando se tem criança na residência ou no momento de lazer em clubes e pousadas. Site Costa Brava

Além disso, há ainda o risco de acidentes, por isso é bom estar preparado para não ser pego de surpresa! Site Novo Rio Country Clube

Nas piscinas, o cloro desempenha uma função útil ao manter a água da piscina limpa e sem micro-organismos que podem provocar doenças. O contato exagerado com essa substância, porém, não é indicado. walls auto - Flickr

Quando se fica por muito tempo na água da piscina, a camada protetora natural da pele diminui, o que leva a uma redução na sua hidratação. O cloro também pode prejudicar os cabelos e, por isso, é importante lavar bem após o banho de piscina e hidratá-los. jack smith - Flickr

Uma sugestão dos especialistas é tomar o bom e famoso "chuveirão" antes de entrar na piscina. Com isso, a absorção do cloro e os efeitos do sol serão menores. Youtube/ Lumienergy

Outra medida importante é aplicar o filtro solar cerca de 30 minutos antes de entrar na piscina e aplicar de novo a cada duas horas. O protetor, que as pessoas já usam em praias, também é necessário no ambiente doméstico ou nos hotéis e clubes que têm piscinas. Imagem de AdoreBeautyNZ por Pixabay

No caso das crianças, é fundamental manter contato visual, independentemente do tamanho da piscina. Pode até ser piscina plástica. E, mesmo que elas estejam usando boias, é importante ficar atento . Michelle Raponi/Pixabay

Especialistas aconselham às famílias que têm piscinas em casa que isolem o espelho d'água corretamente com uma lona quando a piscina não estiver em uso ou até grades para evitar que crianças consigam acessar a água sem vigilância. Flickr Costa Turiso

No caso dos adultos, é bom ficar atento com brincadeiras arriscadas que podem causar acidentes graves. A famosa “briga de galo”, por exemplo, em que uma pessoa fica nas costas da outra, pode resultar em quedas com lesões graves se alguém se chocar com a borda. Prefeitura de São José dos Campos

Cuidado com os ralos: Antes de entrar na água, é fundamental conferir a segurança dos ralos e o estado das lajotas ao redor da piscina. Dependendo da pressão, ralos podem sugar cabelos de crianças, havendo até casos de morte por afogamento. freepik lifeforstock

Em ambientes como piscinas públicas, clubes, hotéis ou resorts, é importante ficar atento a placas com orientações de segurança.E a presença dos guarda-vidas é fundamental. Cadu Tavares - Flickr

Verifique se há guarda-vidas a postos para uma eventualidade. Aproveite para tirar alguma dúvida com ele e fique atento ao comportamento de quem está na mesma piscina. Agência Senado