Filho de influenciadora morre afogado em piscina

O filho da influenciadora digital norte-americana, Emilie Kiser, de apenas 3 anos, morreu depois de seis dias internado em estado crítico, vítima de um afogamento na piscina da residência da família, Em Chandler, no estado do Arizona (EUA). A criança, Trigg Kiser, foi encontrada inconsciente no último domingo (18/5) e chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

De acordo com o portal estadunidense NDTV, o acidente ocorreu em uma casa nas proximidades das avenidas Chandler Heights e Cooper Roads. Segundo autoridades locais, o menino foi submetido a manobras de reanimação cardiopulmonar ainda à beira da piscina, antes de ser levado às pressas para um hospital próximo. Devido à gravidade da situação, Trigg foi transferido de helicóptero para o Hospital Infantil de Phoenix, onde ficou internado por quase uma semana.

A tragédia causou comoção entre familiares, amigos e a comunidade virtual. Emilie Kiser, de 26 anos, é uma influenciadora popular no TikTok, com mais de 3,4 milhões de seguidores, onde compartilha vídeos sobre maternidade e rotina familiar. Além de Trigg, ela e o marido, Brady Kiser, têm outro filho, Theodore, nascido em março deste ano. Trigg completaria 4 anos em julho.

Autoridades informaram que a investigação sobre o caso segue em andamento e, por respeito à privacidade da família, detalhes adicionais não serão divulgados neste momento. "Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família e entes queridos da criança neste momento inimaginável", declarou o porta-voz do Departamento de Polícia de Chandler, Sonu Wasu.

O caso chama atenção para um problema recorrente nos Estados Unidos. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o afogamento é a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos. A maioria dos acidentes acontece fora de momentos planejados de natação, muitas vezes em ambientes domésticos e por falta de vigilância adequada.

Especialistas reforçam a importância de medidas preventivas, como a instalação de barreiras de proteção ao redor de piscinas, supervisão constante por adultos, aulas de natação infantis e treinamento em primeiros socorros para pais e cuidadores. Em situações críticas, saber como agir pode ser decisivo para salvar vidas.



