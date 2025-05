Corpo de fã da Lady Gaga desaparecido após o show é encontrado no Rio

O arquiteto goiano Igor Souza, que havia desaparecido no último domingo (4/5) após entrar no mar durante viagem ao Rio de Janeiro, foi encontrado morto na manhã deste sábado (10/5). Ele e o namorado haviam ido à capital fluminense para assistir ao show da cantora Lady Gaga, ocorrido no dia 3 de maio na praia de Copacabana, um dia antes do sumiço.

A informação de que o corpo encontrado é de Igor Sousa da Costa, segundo o Instituto Médico Legal (IML), foi confirmada ao Correio pela Polícia Civil do estado (PCERJ). Segundo a corporação, “o caso era apurado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e a principal linha de investigação era de afogamento”.

O Corpo de Bombeiros confirmou à reportagem que um corpo com as características do rapaz, que estava sendo procurado desde o dia 4, foi encontrado por volta das 10h da manhã próximo às Ilhas Cagarras. A informação que se tem é de que ele tinha entrado no mar na praia de Ipanema antes de desaparecer.

Igor e o namorado haviam chegado ao Rio na noite de quarta-feira (30/4), com o objetivo de acompanhar o show gratuito de Lady Gaga — viagem que planejavam desde janeiro. A volta para Goiás seria no domingo (4/5), dia em que ele desapareceu, faltando seis horas para o voo.

Ao g1, o companheiro do arquiteto, Wesley Oliveira, conta que viu o rapaz entrando no mar e banhando no fundo. “Por volta das 15h, os bombeiros começaram a fazer um resgate, próximo de onde estávamos”, lembra. “Aglomerou muita gente de uma vez e, nessa aglomeração, eu perdi ele de vista.”

Wesley foi orientado por salva-vidas a permanecer no mesmo local até anoitecer. Depois, foi ao apartamento em que estavam hospedados para garantir que o namorado não estava por lá.

Em uma plataforma on-line de financiamento coletivo, um texto atribuído à família de Igor pede ajuda para arcar com custos de traslado do corpo do Rio de Janeiro a Anápolis, onde ele morava, bem como com custos do enterro. O pedido descreve o rapaz como um “jovem que foi tão generoso até seu último ato de coragem”.