Área VIP do show da Lady Gaga tem decoração praiana e pratos inspirados na família da cantora

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma decoração praiana, luzes coloridas no teto, sofás espalhados pelos cantos e várias estações de comidas e bebidas. Assim é a área VIP do show de Lady Gaga, em Copacabana. Restrito para muitos, o espaço é o ponto de encontro de famosos, políticos e convidados de marcas patrocinadores.

A organização calculou 9 mil pessoas circulando pelo local antes e depois do show de Lady Gaga. Isso explica cerca de 100 seguranças (homens e mulheres de preto) espalhados pelo local, principalmente próximos às ilhas de bebidas, como cerveja e drinks de frutas.

O buffet, comandado por Margareth Rocha, do restaurante Rappanui, preparou um cardápio variado, com pratos com arroz de costela, arroz de frutos do mar, cuscuz marroquino, salada de quinoa com rúcula e beterraba; lentilha com cebola caramelizada e hortelã e risoni caprese com lascas de parmesão.

Margareth, que contou com uma equipe de 250 pessoas, também preparou massas, todas releituras de um livro do pai da norte-americana, dono de restaurante em Nova York: "Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from an Italian American Restaurant" -- em tradução livre "Livro de Culinária Joanne Trattoria: Receitas Clássicas e Cenas de um Restaurante Italiano-Americano.