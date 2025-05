Quem é o funcionário do Copacabana Palace que conquistou Lady Gaga

(FOLHAPRESS) - Em um dos momentos mais emocionantes do show de Lady Gaga, ocorrido no Rio de Janeiro nesse sábado (3/5), a cantora leu uma carta que fez para os fãs brasileiros sobre como eles esperaram mais de dez anos por ela.

A carta foi lida em português por um tradutor. Mas não se tratava de um intérprete oficial. E sim um funcionário do hotel Copacabana Palace, local onde Lady Gaga ficou hospedada nos últimos dias.

Trata-se de Nicolas Rafael Garcia, jovem que trabalha na área de relacionamento com os hóspedes VIP do luxuoso hotel carioca e ajudou Gaga a ter uma boa estadia no Rio de Janeiro.

Formado em hotelaria pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Nicolas começou como jovem aprendiz no local, galgando espaços até ser contratado oficialmente.

Em suas redes sociais, Nicolas conta com pouco mais de 3 mil seguidores e compartilha fotos sobre seu dia a dia no Copacabana Palace.

A reportagem apurou que foi a própria Lady Gaga quem escolheu Nicolas para que ele traduzisse ao português o que queria dizer aos brasileiros. Sua participação foi prontamente autorizada por seus superiores.

Cerca de 2,1 milhões de pessoas assistiram ao show no Rio de Janeiro. A última vez que Lady Gaga se apresentou no Brasil foi em 2012. Em 2017, ela cancelou sua participação no Rock in Rio por causa da fibromialgia.

A cantora agradeceu aos fãs pela espera na carta traduzida por Nicolas. "Eu teria voltado antes, se pudesse. Sempre vai significar muito para mim o jeito como vocês me enviaram mensagens tão bonitas e foram tão gentis comigo, querendo que eu voltasse aqui", disse.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O meu coração está transbordando. Me sinto sortuda, orgulhosa e profundamente grata. Hoje nós estamos fazendo história, mas não estamos fazendo história sozinhos. Sem vocês, o povo incrível do Brasil, eu não teria este momento. Obrigado por fazerem história comigo", concluiu.