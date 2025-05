Lady Gaga resgata hits e faz show histórico em Copacabana

Ao contrário do meme criado anos atrás, Lady Gaga não apenas veio ao Brasil, como também mostrou ao público brasileiro o potencial artístico que carrega. Aos 39 anos, a cantora se apresentou no país pela primeira vez desde o início da carreira, em 2007, nesse sábado (3), e levantou multidões. A estimativa inicial era de 1,6 milhão de pessoas, mas a popstar acredita que cerca de 2,5 milhões estiveram presentes nas areias da Praia de Copacabana nessa noite. Os dados oficiais serão divulgados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas a energia do show provou o amor brasileiro pela artista, que agradeceu o carinho e se declarou aos fãs mais de uma vez.

A diva pop esteve no Brasil pela primeira vez em 2012 e precisou cancelar o show no Rock in Rio 2017, devido à fibromialgia que a levou a ser hospitalizada. Na época, a internet lamentou a situação e fez piadas, dando vida ao famoso bordão “Ela não vem mais”. No entanto, o público brasileiro continuou alimentando um carinho pela artista que, durante a apresentação deste sábado, revelou a reciprocidade aos brasileiros. Em diversos momentos do show, Gaga agradeceu, em português, e revelou seu amor pelos fãs.

“Talvez vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, me fortalecendo, mas, enquanto eu me curava, algo acontecia: vocês continuavam lá, continuavam torcendo por mim, continuavam pedindo pra eu voltar quando eu estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta!”, disse em discurso que foi traduzido por um intérprete.

Com a bandeira do Brasil estendida e sob lágrimas, a cantora reforçou o quanto foi significativo o apoio dos fãs brasileiros nos últimos anos e, por isso, desejou fazer um grande show nesta noite. De acordo com a artista, os fãs são o motivo pelo qual ela consegue brilhar, e ela espera que brilhem com ela durante a apresentação.

“Ninguém faz história sozinha. Sem todos vocês, um povo incrível do Brasil, eu não teria este momento. Obrigado por fazerem a história comigo. É a razão pela qual eu posso brilhar. Hoje, vocês estão vibrantes e lindos como o sol e a lua surgindo sobre os oceanos. Bem aqui, na praia de Copacabana. Mas, de todas as coisas pelas quais eu poderia agradecer, a que mais me toca é esta: vocês esperaram por mim. Vocês esperaram por mais de 10 anos”, disse, emocionada.

Megashow

O megashow em Copacabana possibilitou que, pelo menos, mais de um milhão de pessoas acompanhassem a cantora ao vivo. Muitos assistiram ao evento da grade do setor vip, depois de passarem pelo "Enem da Gaga". Antes da atração principal, Cat Dealers & DubDogz e Pabllo Vittar se apresentaram. Tropkillaz e Duda Beat subiram ao palco após Gaga.

O show começou com 26 minutos de atraso, e um vídeo da cantora foi exibido por quase dois minutos antes de ela subir ao palco, para a euforia de todos os presentes, às 22h13. "Bloody Mary" foi a escolhida para abrir o espetáculo, seguida da recém-lançada "Abracadabra".

A superstar também pôde apresentar ao vivo para os brasileiros as músicas do novo disco de estúdio, Mayhem, além de hits marcantes da carreira. Os sucessos recentes empolgaram os fãs, e as performances lembraram as da apresentação no Coachella, em abril deste ano. Em uma troca de figurino, a artista surgiu deitada, cantando "Perfect Celebrity" ao lado de cadáveres semi-enterrados na areia. Mas os clássicos, como "Poker Face", "Paparazzi" e "Judas", também marcaram presença e emocionaram o público. Canções como "Die With a Smile" e "Shallow" foram cantadas e tocadas ao piano.

Emocionada e após demonstrar seu carinho pelo público em várias ocasiões, a diva pop encerrou o show de 2 horas com o grande sucesso Bad Romance. Ao final, fogos de artifício foram disparados nas águas de Copacabana. Enquanto isso, os fãs aclamaram a cantora e até entoaram um coro de "Eu não vou embora". Porém, Gaga finalizou a apresentação entre lágrimas de emoção.