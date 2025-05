Polícia impede atentado a bomba em show de Lady Gaga

Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério da Justiça e Segurança Pública conseguiu impedir um ataque a bomba, planejado para ser realizado no show da cantora Lady Gaga, neste sábado (03/5).

Participaram da ação policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e da delegacia da Tijuca (19ª DP). O Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça também colaborou na operação.

A ação tinha como objetivo combater um grupo que disseminava discursos de ódio e preparava um plano, principalmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQUIA+.

"Fake Mosnter"

Batizada de “Fake Monster”, a operação foi planejada a partir de uma investigação da Polícia Civil do Rio que identificou que os membros da quadrilha recrutavam pessoas, incluindo adolescentes, para promover ataques integrados com uso de improvisos improvisados e coquetéis molotov. O plano era tratado como um “desafio coletivo” em busca de popularidade nas redes sociais.

O líder do grupo foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio.

Segundo a investigação, os criminosos atuavam em plataformas digitais, promovendo a radicalização de adolescentes, a disseminação de crimes de ódio, automutilação, pedofilia e conteúdos violentos como forma de pertencimento e desafio entre jovens.

Nove investigados

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove investigados na capital fluminense, Niterói, Duque de Caxias e Macaé; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. A ação contou com apoio das polícias locais.

Foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais que passarão por análise, para auxiliar as investigações.

Em um desdobramento da operação, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Macaé, no Norte Fluminense, contra um homem que também planejava ataques, além de ameaçar matar uma criança ao vivo. Segundo a Polícia, ele ameaçava matar uma criança ao vivo, e responde por terrorismo e induzimento ao crime.