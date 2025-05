Fibromialgia: a doença que afastou Lady Gaga dos fãs brasileiros

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

No show histórico nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite desse sábado (3/5), Lady Gaga se emocionou, em vários momentos, diante do público estimado em mais 2 milhões de pessoas, recorde em toda a sua carreira. A cantora, que cancelou o show no Rock in Rio 2017 devido à fibromialgia, que a levou a ser hospitalizada, agradeceu aos brasileiros por terem esperado tanto tempo e ainda torcerem por ela.

“Talvez vocês estejam se perguntando por que demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, me fortalecendo, mas enquanto eu me curava, algo acontecia: vocês continuavam lá, continuavam torcendo por mim, continuavam pedindo para eu voltar quando eu estivesse pronta. Brasil, eu estou pronta!”, disse em discurso que foi traduzido por um intérprete.

Mas o que é fibromialgia?

A fibromialgia é uma condição que afeta cerca de 3% dos brasileiros, especialmente mulheres entre 30 e 50 anos. A doença já foi citada em entrevistas pela cantora. “A fibromialgia é uma doença crônica e sem causa conhecida caracterizada principalmente por uma sensação de dor generalizada no corpo, em que, muitas vezes, o paciente não consegue apontar sua origem. Além disso, também provoca uma maior sensibilidade ao toque e pode ser acompanhada de outros sintomas, como fadiga e alterações no sono, que deixa de ser reparador”, explica Fernando Jorge, ortopedista, especialista em Intervenção em Dor pelo Hospital Albert Einstein e em Medicina Intervencionista em Dor pela Faculdade de Medicina da USP.





memória e na concentração, prejudicando a realização de tarefas diárias e até o desempenho profissional. Devido às dores e ao cansaço, o paciente com fibromialgia pode sofrer prejuízos severos na qualidade de vida, inclusive com alterações na, prejudicando a realização de tarefas diárias e até o desempenho profissional.

A doença também pode prejudicar o convívio social e interferir nos relacionamentos. Isso sem falar da grande incerteza e vulnerabilidade que o paciente com fibromialgia sente, afinal, trata-se de uma doença crônica, cuja causa não é conhecida e sem cura. "Todos esses fatores, somados à incapacitação provocada pela doença, podem favorecer quadros de ansiedade e depressão. Estima-se que cerca de 50% dos pacientes com fibromialgia têm sintomas depressivos. E a grande questão é que a depressão pode piorar a sensibilidade à dor, gerando assim um ciclo vicioso”, alerta o especialista.

Segundo Fernando Jorge, a fibromialgia é desacreditada por muitas pessoas, o que pode prejudicar a saúde psicológica do paciente e até atrasar o diagnóstico. “Na fibromialgia não há qualquer lesão, inflamação ou degeneração dos tecidos. Na verdade, o que acontece é uma amplificação dos impulsos dolorosos. E não existem exames específicos que possam comprovar essa alteração. Além disso, as reações do paciente são muito diferentes de quadros de dor aguda. Muitas vezes, a pessoa consegue se comunicar bem e parece calma. Mas, atualmente, temos uma série de pesquisas, com visualização do cérebro do paciente com fibromialgia, que comprovam que a dor sentida é real”, detalha o especialista.

Diagnóstico

Devido à descrença da doença, inclusive por alguns profissionais da saúde, o paciente, muitas vezes, precisa passar por diversos médicos antes de receber o diagnóstico adequado. “O diagnóstico da doença é essencialmente clínico, com base nos sintomas e histórico do paciente. O que o médico pode solicitar são exames para excluir a possibilidade de outras doenças com características semelhantes a fibromialgia”, pontua o ortopedista ressaltando que, apesar da fibromialgia não ter cura, a doença pode ser controlada, então o diagnóstico é fundamental para melhorar a qualidade de vida do paciente.

Entre as estratégias no controle da doença, Fernando cita a prática de atividade física como principal. “A prática é, comprovadamente, uma grande aliada na melhora dos sintomas da fibromialgia e, consequentemente, da qualidade de vida de pacientes que sofrem com a doença. Mas a prática deve ser acompanhada pelo profissional especializado”, diz.

Além disso, um profissional especializado poderá recomendar o uso de medicamentos, como antidepressivos e neuromoduladores para atuar sobre os neutrotransmissores envolvidos na regulação da dor. “Mas, mais importante do que as medicações, é o cuidado do paciente com seu estilo de vida. Terapias integrativas, incluindo fisioterapia e terapia cognitiva-comportamental, também podem ser recomendadas”, acrescenta.

A popstar Lady Gaga performou durante o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesse sábado (3) Pablo Porciuncula/AFP Apresentação foi regada à emoção, além de performance de hits da cantora, que se declarou e agradeceu os fãs brasileiros inúmeras vezes Reprodução/X A popstar Lady Gaga performou durante o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesse sábado (3) Pablo Porciuncula/AFP A popstar Lady Gaga performou durante o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesse sábado (3) Daniel Ramalho/AFP A popstar Lady Gaga performou durante o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesse sábado (3) Pablo Porciuncula/AFP Lady Gaga agradece fãs brasileiros: "Quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês" TV Globo/Reprodução Público da área VIP do show de Lady Gaga na praia de Copacabana à espera da cantora Pedro Martins/Folhapress A estrela pop americana Lady Gaga durante seu tão aguardado show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Daniel Ramalho/AFP A estrela pop americana Lady Gaga durante seu tão aguardado show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Daniel Ramalho/AFP Voltar Próximo

sem cura

Fernando Jorge ressalta que a fibromialgia não é uma doença progressiva. “Embora não cause danos estruturais nas articulações, pode causar dores articulares, o que pode dificultar a realização de tarefas diárias. Mas é importante reforçar que não é fatal”, diz. “Além disso, embora não tenha cura, em muitos casos, os sintomas da doença podem retroceder quase totalmente. Mas ainda trata-se de uma doença sem cura, então novos episódios podem ocorrer dependendo de uma série de gatilhos físicos e emocionais.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia