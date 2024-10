Diferentes doenças como cefaleia, câncer, fibromialgia e tendinite são marcadas por algo em comum: fazem com que os pacientes convivam com dor . Segundo o Ministério da Saúde, 37% dos brasileiros com mais de 50 anos apresentam quadros de dor crônica. Ela é mais frequente entre mulheres, pessoas de baixa renda, portadores de depressão, com histórico de quedas e hospitalizações, com diagnóstico para artrite e dor nas costas ou na coluna. Compreender o mecanismo da dor é importante, porque influencia a escolha do tratamento mais adequado.





De acordo com o neurologista Antonio Damin, a experiência da dor é multidimensional, com aspectos fisiológicos, sensoriais, afetivos, cognitivos, comportamentais e socioculturais. “Saber diferenciar os tipos de dor é relevante para o paciente saber quando procurar um médico, pois algumas delas indicam que algo está errado com o organismo. Além disso, é pouco difundido que a dor pode ser uma manifestação de doença psiquiátrica, como ansiedade, depressão e psicose, além de fazer parte do transtorno de somatização”.





Apesar do alerta, a dor faz parte da vida e algumas manifestações são muito comuns. É o que acontece, por exemplo, com a cefaleia do tipo tensional, que é a mais frequente na população. Também é comum sentir dores musculares, por causa de um esforço, de uma postura inadequada ou até mesmo em função da prática de exercícios físicos. Por isso, nem sempre é preciso se preocupar.

“A dor de cabeça, por exemplo, pode se manifestar depois de um dia cansativo e muito estressante, pode ser um simples sinal de cansaço. Mas se você perceber que acontece com muita frequência, é importante ir ao médico para descobrir se está tudo bem. A mesma indicação vale para qualquer outra manifestação dolorosa em qualquer parte do corpo”, explica o neurologista.

O neurologista elenca os 7 tipos de dor:



1. Dor por lesão

É o tipo mais frequente e se relaciona com as lesões que acontecem em tecidos musculares, ósseos ou ligamentares. Com nomenclatura “dor de predomínio nociceptivo”, ela se manifesta quando ocorre a ativação fisiológica dos receptores de dor e costuma responder muito bem ao tratamento dos sintomas, feito com analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroides.

“Se uma pessoa sente que o seu dedo começa a ser pressionado por algum tipo de peso, por exemplo, o organismo responde com a dor para que essa ameaça se torne consciente. Assim, o indivíduo entende que aquilo pode causar uma lesão no seu corpo”.





2. Dor aguda

Tem uma duração inferior a 30 dias. Também é importante para garantir a sobrevivência humana, pois ajuda a manter a integridade do organismo. É fundamental para que um machucado na pele, por exemplo, não fique doendo até terminar de se curar.

É por isso que a dor aguda passa, mas quando existe alguma falha nesses sistemas, surge a dor crônica.



3. Dor crônica

Tem duração superior a três meses. Ela é debilitante e gera consequências significativas para as condições físicas, emocionais e até comportamentais da pessoa.

Quem tem esse tipo de dor pode manifestar insônia, estresse, irritabilidade, depressão e desinteresse por atividades diárias. Nesses casos, o ideal é ir além do alívio dos sintomas, como a promoção da mudança no comportamento do indivíduo, considerando os aspectos afetivos e cognitivos associados.



4. Dor neuropática

Caracterizada por sensações como queimação, agulhada e dormência, resulta de uma ativação anormal dos mecanismos que identificam a dor e pode ser manifestada a partir de pressão, escovação da pele ou estímulo térmico, como o frio.

Não costuma responder muito bem a analgésicos comuns e algumas condições como tratamento por quimioterapia ou diabetes apresentam uma predisposição para esse tipo de dor.



5. Dor mista

Associa-se às manifestações da dor neuropática e da nociceptiva, ou seja, acontece quando há compressão de nervos e raízes, assim como de ossos, articulações, ligamentos e facetas. Alguns exemplos são:

Dor causada pelo câncer (dor oncológica)

Dor ciática

Síndrome do túnel do carpo (compressão dolorosa do nervo mediano)

6. Dor miofascial

É a causa mais frequente de dor musculoesquelética. O termo descreve condições clínicas bem específicas de dores musculares regionais, que geralmente são associadas a um ou mais pontos dolorosos, chamados de pontos-gatilho.





Esse tipo de dor é mal localizado, profundo e não pode ser identificado com facilidade, como acontece nas dores com diagnóstico de tendinite, bursite ou reumatismo de partes moles. Além da manifestação dolorosa, a dor miofascial desencadeia fenômenos motores sensoriais ou autonômicos, como:

Redução da mobilidade local

Fraqueza muscular

Dormência

Formigamento

Vertigem

Urgência ou desconforto ao urinar

Alterações no padrão do sono

Mudanças de humor

Costumam se manifestar com maior frequência em pessoas do sexo feminino, na meia-idade e que apresentam hábitos sedentários.





7. Dor fibromiálgica

Condição clínica que provoca dor por todo o corpo, acometendo em especial a musculatura. É identificada em cerca de 10% a 15% dos pacientes que consultam os especialistas em reumatologia, e em torno de 5% dos pacientes que procuram o atendimento em clínicas médicas.

Também pode haver a presença de sintomas associados, como: fadiga, ansiedade, depressão, alterações na memória, problemas de atenção e alterações intestinais.



De sete a nove em cada 10 pacientes diagnosticados são mulheres. Em geral, o problema começa a se manifestar entre os 30 e 60 anos, mas também pode ocorrer em crianças, adolescentes e adultos mais velhos.

A dor fibromiálgica se espalha pelo corpo inteiro e, geralmente, a pessoa não consegue definir quando ela começou, se esteve localizada e depois se difundiu ou se já começou no corpo por inteiro. Cerca de 95% dos pacientes com dor fibromiálgica sofrem de alterações no sono, com dificuldade para manter o sono profundo.

