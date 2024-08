A cefaleia tensional é a forma mais prevalente de cefaleia primária na população em geral e o distúrbio neurológico mais prevalente em todo o mundo. Os ataques são generalizados por toda a cabeça e, muitas vezes, a dor é bilateral, semelhante a pressão e não latejante.



A dor pode ser provocada pela tensão nos músculos do pescoço, ombros e até da mandíbula. Atividades que exigem manter uma posição fixa por longos períodos, como o uso prolongado de computadores, são contribuintes significativos para essa tensão.

A fadiga e a privação de sono são fatores cruciais que podem desencadear ou intensificar as dores de cabeça. Outros elementos, como ambientes com iluminação inadequada, poluição sonora, ou um espaço de trabalho mal organizado, também podem aumentar o desconforto e levar ao surgimento de cefaleia tensional.



Hábitos de vida, como uma alimentação pobre, desidratação e o consumo excessivo de substâncias como cafeína ou álcool, estão igualmente relacionados à ocorrência dessa dor.



O estresse psicológico agudo também é um fator desencadeante comum de cefaleia tensional, e períodos prolongados de estresse e tensão mental podem aumentar a sensibilidade a desenvolvê-la de forma crônica.



“As dores tensionais podem ser aliviadas através de várias abordagens. Mudanças no estilo de vida, como melhorar a postura, evitar longos períodos em uma única posição e gerenciar o estresse através de técnicas de relaxamento, podem ser eficazes”, indica o especialista, médico de família e comunidade, especialista da Relaxmedic, Mauro Kioshi Tenorio Tojo.



A prática regular de exercícios físicos e a manutenção de uma rotina adequada de sono também são cruciais. Além disso, tratamentos como massagem, fisioterapia e, em alguns casos, medicamentos analgésicos, podem ajudar a reduzir os sintomas. Mauro Tojo sugere também aplicação de calor ou frio. “Aplicar uma bolsa de água quente ou uma compressa fria na cabeça ou no pescoço pode ajudar a aliviar a dor”, ensina.



A cefaleia tensional está mais comumente associada a fatores como estresse, ansiedade e tensão muscular. “Embora haja componentes genéticos que possam predispor indivíduos a diferentes tipos de dores de cabeça, a influência dos fatores genéticos parece ser mais significativa na cefaleia tensional episódica frequente e crônica do que na cefaleia tensional episódica ocasional. Portanto, a cefaleia tensional episódica é mais ligada a fatores ambientais e de estilo de vida” , explica o especialista.



Manter uma hidratação adequada e uma dieta equilibrada, evitando alimentos que possam desencadear dores de cabeça, é essencial. Técnicas de relaxamento, como meditação e ioga, também podem ser úteis para aliviar a tensão que contribui para a cefaleia tensional.



Existem alguns produtos que podem aliviar as dores provocas pela cefaleia, como almofadas de massagem, dispositivos de estimulação elétrica e rolos de massagem. “Essas técnicas físicas podem ser uma opção para pacientes que apresentam ataques frequentes ou que não podem ou não desejam utilizar medicamentos, como no caso de gestantes. Essas técnicas também podem ser empregadas em conjunto com tratamentos farmacológicos”, ressalta Mauro Tojo, lembrando que é importante usar esses dispositivos conforme recomendado e consultar um profissional de saúde se as dores persistirem.