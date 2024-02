Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelaram que 66,5% dos sobreviventes do câncer daquele país já usaram essas terapias juntamente com o tratamento convencional

O câncer é uma doença cercada de estigma que afeta a saúde mental dos pacientes. Depois do choque de receber o diagnóstico, o paciente começa a sentir ansiedade e angústia por causa da incerteza do que está por vir. Passada a fase inicial, entre 22 e 29% deles são tomados pela depressão, cujo grau varia de acordo com o local do tumor, do estágio da doença, da dor e das limitações físicas, além da existência de suporte social. Terapias integrativas vêm sendo indicadas como alternativas não farmacológicas para tratar os transtornos psiquiátricos. Entre elas estão a meditação, ioga, técnicas de respiração, musicoterapia e o relaxamento.



A Sociedade Americana de Oncologia Clínica e Sociedade de Oncologia Integrativa criaram diretrizes para a aplicação dessas terapias com base em 110 estudos - 30 revisões sistemáticas e 80 ensaios clínicos - realizados entre 1990 e 2023. “As terapias melhoram não só a saúde mental do paciente, como também o resultado do tratamento e o prognóstico da doença”, afirma o oncologista Alexandre Palladino, da Oncologia D’Or.



Até 29% dos pacientes desenvolvem depressão durante o tratamento

Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelaram que 66,5% dos sobreviventes do câncer daquele país já usaram essas terapias juntamente com o tratamento convencional. Na Austrália, um estudo de revisão apontou que a prática do ioga teve efeitos significativos em pacientes oncológicos, aliviando a depressão e a ansiedade. Já a meditação melhorou o bem-estar emocional e reduziu estresse, a angústia, a depressão e a ansiedade de pacientes com câncer, conforme demonstrado por uma revisão sistemática e meta-análise de 14 ensaios clínicos, envolvendo 1.505 indivíduos nos Estados Unidos.

Acolhimento e apoio social

Para o oncologista Alexandre Palladino, o diagnóstico do câncer provoca grande impacto no indivíduo porque deixa claro a finitude da vida, que é negada como um mecanismo de defesa. Por isso, o médico precisa acolher o paciente e mostrar que o tratamento não se restringe à cirurgia, quimioterapia e radioterapia, mas é um processo mais amplo, que envolve uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, nutricionistas e outras especialidades.



“Mesmo nos casos da doença avançada, quando não há mais possibilidade de se usar muitos recursos, o médico precisa dar suporte emocional para que o paciente saiba que está sendo acompanhado neste momento difícil”, explica. Esse comportamento vai ao encontro da tendência atual da Medicina que é tratar o paciente de uma forma mais ampla, abrangendo os aspectos psicossociais desde o diagnóstico até o tratamento.



Daí a importância do apoio social ao paciente. Um estudo da Universidade de Málaga, na Espanha, com 200 pessoas com câncer, apontou que o apoio emocional da família reduz o estresse percebido pelo paciente. A satisfação com o apoio emocional do parceiro, de amigos e familiares também aumenta a sua qualidade de vida.



Os grupos de apoio, formados por pacientes, também são fundamentais para manter a saúde mental desses indivíduos. Situações que alteram a imagem podem desencadear a depressão, como a queda de cabelo causada pela quimioterapia ou a disfunção erétil provocada pelo tratamento hormonal no câncer de próstata. “Nos grupos de apoio, o paciente vai conviver com pessoas que passam pelos mesmos problemas e trocar experiências que poderão ser muito úteis na sua jornada contra o câncer”, conclui Alexandre Palladino.