Quer aprender a meditar? Confira como praticar de forma gratuita

Gabriela Frantz, mestre em meditação, assegura que a meditação torna o praticante mais consciente e estimula o sistema nervoso parassimpático (foto: Arquivo Pessoal)





Já pensou em melhorar a qualidade de vida e trazer a sensação de bem-estar para o corpo e para a mente? Utilizando um conjunto de técnicas de concentração é possível alcançar a plenitude mental e emocional. A meditação é conhecida por trazer inúmeros benefícios, entre eles, a redução do estresse, o combate à ansiedade e deixar o corpo em um estado total de relaxamento.









Com 276 pacientes, o estudo comparou os resultados dos grupos que foram tratados com meditação e com o remédio. Tendo como referência 1 (um pouco de ansiedade) a 7 (ansiedade severa), foi observado que enquanto o grupo que tomou escitalopram teve uma diminuição média de 1,43 pontos na escala, quem realizou meditação caiu, em média, 1,35 pontos. O resultado próximo foi considerado como uma equivalência entre o tratamento medicamentoso e a meditação.

Reduzir o uso de medicamentos

Gabriela Frantz, mestre de meditação, que atualmente tem currículo com mais de 30 cursos voltados para a área e está finalizando seu PhD em medicina natural pela Quantum University, fala sobre a prática e como ela apresenta esse efeito tão poderoso: "É possível diminuir o uso de medicamentos por uma série de fatores. Dentre eles, podemos pontuar duas questões como as mais importantes: a meditação te torna uma pessoa mais consciente e estimula o sistema nervoso parassimpático, ou seja, acaba causando um relaxamento do corpo e da mente".

Conforme Gabriela Frantz, à medida que a prática for feita, ela se torna mais acessível e oferece diferentes níveis de felicidade. Além disso, podemos notar um melhor controle dos pensamentos e manutenção do foco nas atividades. A meditação também ajuda na redução da pressão arterial, melhora a qualidade do sono e aumenta o senso geral de firmeza e contentamento.





Em seu perfil no Instagram, Gabi oferece aulas de meditação para quem deseja conhecer melhor a prática e para quem já adota. Recentemente, ela iniciou o Retiro de Inverno - 21 dias de Meditação, curso gratuito que tem como foco conhecer de perto o universo da meditação e do autoconhecimento, deixar o medo, o estresse e a ansiedade para trás, e manter uma vida equilibrada em meio a correria do dia a dia.





“Dentro da minha metodologia e de tudo o que acredito ser eficiente no universo da meditação, diria que o principal é o despertar da consciência e ativação certa de determinadas regiões do seu cérebro e do seu sistema nervoso. E por isso as práticas não precisam ser personalizadas. Você só precisa de um método que seja eficiente", explica Gabi.





As aulas são transmitidas ao vivo, às 6h30, até o dia 25/06, mas também estão sendo gravadas e ficam disponíveis, em suas redes sociais, para todos que pensam em fazer da meditação parte de suas rotinas e procuram melhorar a saúde e bem-estar do corpo e da mente. Pesquisa feita com os atuais alunos, Gabi observou que a maioria definiu o sistema emocional, a ansiedade e a cura como pontos principais para serem trabalhados durante a meditação.

Serviço:

Retiro de Inverno - 21 dias de Meditação

Acesse: https://meditar.com.vc/