6 passos para aprender a meditar e aproveitar os benefícios da prática

Em um mundo tão acelerado como o nosso nos dias de hoje, às vezes é muito difícil encontrar uma brechinha para fechar os olhos e fazer uma respiração profunda. Com isso, estamos cada vez mais cansados e atarefados e sempre "sem tempo". Mas, como seres humanos, precisamos de um tempo só para nós, nem que sejam apenas dez minutos de conexão conosco mesmo, pensando no momento presente e deixando o futuro, de fato, para o futuro. Afinal, sem essa pausa podemos ficar refém de nós mesmos e cada vez mais esgotados.

Fábio Teixeira, docente no curso de psicologia do Centro Universitário Newton Paiva, descreve a meditação de uma forma simples. "Trata-se de uma atitude mental de foco e concentração no vazio, uma forma de, momentaneamente, desocupar a mente de pensamentos, ideias, emoções e sensações. Gosto de dizer que é uma forma de parar a mente e de fazer uma pausa no tempo", diz.