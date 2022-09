Setembro Amarelo: você sofre com o burnout? Veja os sintomas e como tratar

As pessoas que sofrem de burnout, muitas vezes, se entem sem energia para sair da cama todas as manhãs (foto: ABCMed/Reprodução )





O burnout (do inglês to burn out, algo como "queimar por completo'') é um estado de exaustão mental, emocional e física que pode tirar a alegria de sua carreira, amizades e interação com a família. Muito pior do que a fadiga comum, o esgotamento deixa as responsabilidades do dia-a-dia ainda mais difíceis para as pessoas que são acometidas por ele. O psicólogo especialista em saúde mental André Barbosa explica quais são os sintomas e como se prevenir desSa condição.









Segundo dados do International Stress Management Association (ISMA-BR), o Brasil é o 2º país do mundo com mais casos de burnout . Em números concretos, a doença atinge 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores, conforme apontam os levantamentos da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt).

As pessoas que sofrem de burnout, muitas vezes, se entem sem energia para sair da cama todas as manhãs. Dessa forma, possivelmente até adotam uma perspectiva pessimista em relação à vida e se sentem sem esperança.





"Os principais sintomas são a perda repentina de energia, cansaço fora do normal, pensamentos de autossabotagem ( de largar tudo), perder prazer, fazer questionamentos em relação a tudo e até não ver sentido nas coisas( pensamentos recorrentes; "qual sentido de continuar fazendo o que faço?", lista André Barbosa. O burnout não desaparece sozinho e, se não for tratado, o psicólogo afirma que pode levar a doenças físicas e psicológicas graves, como a depressão. "A pessoa começa a ter pensamentos ruins, inclusive suicidas", explica.





Qualquer pessoa que esteja continuamente exposta a altos níveis de estresse pode sofrer de burnout. "A pessoa que acumula atividades, que é um workaholic, tem vício em trabalhar, não tem momentos de folga e lazer, pode chegar a esta condição. Ela acorda, vai trabalhar, volta, dorme e, no outro dia, faz tudo de novo. Quem não consegue se desligar do trabalho, não tem hábitos saudáveis, rotinas prazerosas e descanso é um forte candidato. São esses os principais fatores que causam essa síndrome", conta André Barbosa.





Além disso, André Barbosa explica que o estado de exaustão se manifesta de maneiras diferentes em cada indivíduo, variando de acordo com a história de vida de cada um: "Tem pessoas que o burnout aparece mais através da angústia, ansiedade e sintomas que se parecem um pouco com os de pânico, como palpitações e falta de ar. Outras vão para o lado da tristeza".