Comportamento: saiba como acelerar os efeitos da 'lei da atração'

A lei da atração não é algo que pode ser ativado ou desligado quando a pessoa bem entender (foto: Gerd Altmann/Pixabay)





A lei da atração é uma técnica que se baseia na crença de que a mente e o universo estão conectados pela força do pensamento de cada indivíduo. A metodologia é antiga e já foi utilizada por muitas pessoas ao longo da história.





De acordo com William Sanches, terapeuta, escritor e especialista em comportamento humano e reprogramação neurolinguística, a lei da atração não é algo que pode ser ativado ou desligado quando a pessoa bem entender. "Muitos me perguntam como fazer a Lei da Atração funcionar. Interessante notar que essas pessoas já determinam que ela não irá funcionar. É necessário esquecer esse tipo de coisa, não utilizar essas afirmações negativas de que as coisas são complicadas e não dão certo para você. A nossa mente deve ser reprogramada para que as coisas comecem a funcionar", pontua.

Para o escritor, a Lei da Atração age o tempo todo em nossas vidas, mas existem algumas técnicas que podem acelerar o processo. "Muitas pessoas acham que para viver tal coisa é preciso tê-la e acabam deixando tudo para o futuro, pensando em um possível emprego melhor, um provável salário maior enquanto tudo vai se postergando. Mas a Lei da Atração funciona justamente de forma oposta a isso. É necessário pensar no presente para que esse novo objetivo chegue e se concretize na sua vida. Deus é criador e nós somos os cocriadores da nossa realidade", declara.

Para o escritor, a Lei da Atração age o tempo todo em nossas vidas, mas existem algumas técnicas que podem acelerar o processo (foto: Arquivo pessoal)

Quando alguém quer um carro, por exemplo, ficar imaginando como seria ter aquele carro não é a melhor solução. "O primeiro passo é ir à concessionária, sentar dentro do carro e pedir para que alguém tire uma foto para visualizar a si mesmo, ver se combina com o carro, se aquele veículo o veste como se fosse uma roupa. Se visualizar ali dentro, com a música que você quer ouvir, com as pessoas que te fazem bem dentro do carro é imprescindível. É se imaginar no presente já com carro, mesmo não o tendo. A Lei da Atração, com seu auxílio, vai trabalhar para trazer esse desejo", relata Sanches.





O terapeuta acredita que atrair a sorte também é possível com a Lei da Atração. "Muitas vezes, queremos alguma coisa e, ao olharmos para nosso bolso, achamos que não temos o dinheiro e que aquilo não é para nós. Mas deve-se pensar justamente o contrário. Que é possível, até mesmo, ganhar esse item em um sorteio, por exemplo. Emanando isso para o universo e se conectando com essa linguagem", revela.





É necessário sentir e vibrar todos os detalhes, até a sua mente passar a ver aquilo de forma efetiva. "Mas não fique só nisso. Trabalhe e se movimente para que isso aconteça. Não adianta reclamar da própria vida se você não examina os seus próprios pensamentos", alerta William Sanches.





Ainda assim, isso não quer dizer que devemos mentir para nós mesmos. "Isso é um exercício para você praticar e se conectar, se aproximando e sentindo o seu sonho. Eu, por exemplo, ia para a avenida que eu queria morar e fazia de conta que já estava morando lá. Eu saía do consultório e ia de carro até o apartamento que eu queria morar. Hoje, eu moro dentro desse mesmo prédio, porque fui criando aquela realidade e a oportunidade veio exatamente quando eu estava pronto para receber", finaliza o especialista em comportamento humano.pria vida se você não examina os seus próprios pensamentos", alerta William Sanches.