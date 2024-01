Estudos sugerem que indivíduos com enxaqueca são particularmente sensíveis a mudanças no clima

As altas temperaturas, como acontece especialmente no verão, estão diretamente relacionadas ao aumento da incidência de dores de cabeça, informa a Academia Brasileira de Neurologia. Segundo o neurocirurgião Felipe Mendes, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que também trabalha com tratamentos para cefaleias, existem alguns motivos para que isso ocorra. De acordo com ele, o calor do verão pode levar à desidratação, especialmente se a pessoa não consumir líquidos em quantidade suficiente.



“A desidratação pode reduzir o volume de sangue, aumentando a viscosidade, o que pode dificultar a chegada de oxigênio para o cérebro, favorecendo episódios de dores de cabeça em quem já possui predisposição. Manter-se hidratado é fundamental nessa época do ano.” Felipe explica também que as mudanças de tempo, especialmente quando há tempestades, como as típicas da estação, podem influenciar a pressão atmosférica e possivelmente desencadear dores de cabeça em algumas pessoas. “Existem estudos que sugerem que indivíduos com enxaqueca são particularmente sensíveis a mudanças no clima.”



A exposição prolongada à luz solar intensa é outro fator que pode causar dores de cabeça. Isso pode acontecer, explica o médico, devido ao brilho do sol, que leva à tensão ocular, ou ao calor, que facilita a desidratação. “É importante se proteger utilizando bonés/chapéus e óculos de sol.”



É nesse período que, ressalta Felipe, as pessoas tendem a ter suas noites de sono alteradas, devido ao calor intenso, que dificulta a chegada do sono profundo, afetando seu padrão e qualidade. Toda essa irregularidade pode ser um gatilho para dores de cabeça.



A alimentação e o consumo de álcool também merecem atenção, pois podem desencadear dores de cabeça. Esse período do ano é marcado por festas e churrascos e, consequentemente, as pessoas tendem a mudar seus hábitos alimentares e a aumentar o consumo de álcool.

“O exercício no calor extremo do verão também pode levar a dores de cabeça, especialmente se a pessoa não estiver adequadamente hidratada ou se exercitar demais.”

Diversos tipos de dores de cabeça

- Tensional: caracterizada por uma sensação de pressão ou aperto na testa, nas têmporas ou na nuca. É um dos tipos mais comuns.



- Enxaqueca: mais intensa e pulsátil e, muitas vezes, vem acompanhada de náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som.



- Cefaleia em salvas: menos comum, mais muito dolorosa. Manifesta-se com dor aguda em um lado da cabeça, frequentemente ao redor do olho, associada a lacrimejamento e vermelhidão nos olhos.

Felipe conta que muitas pessoas que sofrem de dores de cabeça frequentemente não procuram ajuda médica. “Geralmente, elas consideram essas dores como eventos pontuais, relacionando-as a certos hábitos como consumo de alimentos específicos, por exemplo. Embora tais fatores possam desencadear enxaquecas, eles apenas ativam um problema subjacente que é passível de tratamento. O uso de analgésicos sem recomendação médica não é a solução, pois não aborda a causa-raiz da dor. Além disso, o uso excessivo pode até agravar a situação”, orienta.