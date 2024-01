Pesquisa publicada recentemente no Journal of the American Heart Association revelou que adultos diagnosticados com doença coronária podem sofrer um declínio cognitivo acelerado. Ao avaliar a relação entre a idade de início da cardiopatia e o desenvolvimento de demência, os pesquisadores detectaram que pessoas diagnosticadas com alterações no coração antes dos 45 anos mostraram um risco 36% maior de demência, 13% de Alzheimer e 78% de demência vascular.

Segundo Alexandre Soeiro, coordenador do Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardíaco do Hcor, isso ocorre porque a doença coronariana, na maior parte das vezes, é desencadeada por placas de gordura que se formam nas paredes dos vasos e que podem levar à oclusão deles. “Já há muito tempo sabe-se que essas mesmas placas podem se desenvolver nas artérias do cérebro e, com isso, levar a lesões locais que desencadeiam demência vascular. O Alzheimer seria algo novo do ponto de vista científico e, de certa forma, inesperado”, comenta.

Leia: Doenças cardiovasculares estão mais letais e evitáveis, diz relatório

O diagnóstico da doença coronariana é feita por meio de exames de imagem e por sintomas como dor no peito ou cansaço. “Por isso, a importância de consultar regularmente um cardiologista. Ao detectar essa condição, conseguimos remediar danos maiores e evitar a progressão da doença”, comenta o especialista. “No entanto, ainda não se sabe ao certo se isso diminui a chance de demência, precisamos aguardar mais estudos”, pondera Alexandre Soeiro.

Prevenção

Para prevenir a doença coronariana, que pode levar à demência e causar diversas outras enfermidades, é preciso investir em bons hábitos: ingerir alimentos saudáveis, praticar exercícios físicos regularmente, beber a quantidade adequada de água e dormir bem. “Também é importante ter controle adequado de glicemia, colesterol, pressão arterial e não fumar”, completa Alexandre Soeiro.