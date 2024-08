Esta quinta-feira (29/8) é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Mais de 4 mil compostos químicos (muitos deles tóxicos), incluindo a nicotina, o monóxido de carbono, a acroleína e outros oxidantes: essa é a composição da fumaça de cigarro, cuja exposição constante induz a múltiplos efeitos patológicos no organismo, causados pelo estresse oxidativo das células.

Entre tantas contraindicações, o cigarro também pode minar a ideia de ter um filho. “O cigarro possui milhares de componentes tóxicos, como nicotina, alcatrão, zinco, níquel, chumbo, acido cético, fenol, ácido fórmico e substâncias radioativas, as quais afetam a fertilidade. Dados da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) apontam que homens e mulheres fumantes têm três vezes mais chances de sofrerem de infertilidade quando comparados àqueles que não fumam”, explica o especialista em reprodução humana e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo, Rodrigo Rosa.



Os prejuízos ao sistema reprodutor são causados pelas substâncias tóxicas encontradas no cigarro que comprometem a função reprodutiva. “Essas substâncias afetam desde a produção dos espermatozoides até a movimentação tubária (que faz com que o embrião percorra o caminho entre o ovário e o útero), a divisão celular, a formação do embrião e sua implantação”, diz o especialista.





Segundo os estudos, mulheres que fumam dez cigarros por dia têm a fertilidade reduzida em 25% e, para aquelas que fumam uma quantidade ainda maior, este índice aumenta para 43%. “Trabalhos científicos demonstram que mulheres fumantes necessitam de duas vezes mais tentativas de Fertilização in Vitro que as não fumantes, e uma quantidade maior de medicamentos nos tratamentos”, explica o médico.





Ainda há outras complicações para as mulheres, como maior chance de irregularidade menstrual, inclusive ausência de menstruação, e diminuição da reserva ovariana, com antecipação da menopausa em até sete anos, segundo o especialista. “Com o aumento do estresse oxidativo (radicais livres), há uma maior dificuldade na implantação do embrião e alteração da função fisiológica das trompas também.”





No caso dos homens que fumam, eles têm muito mais espermatozoides anormais, ou seja, há uma diminuição da qualidade de produção dos espermatozoides. “Também diminui a concentração dos espermatozoides, o formato e motilidade (capacidade de nadar rápido)”, explica.

“Por fim, pesquisas já indicaram que filhos de mães fumantes têm dificuldade no aprendizado escolar e filhos de pais fumantes têm maior chance de câncer. Portanto, se você fuma e está tentando engravidar, comece parando de fumar. Abandonar o hábito do cigarro, pela concretização de um sonho de maternidade e paternidade vale a pena”, sugere.