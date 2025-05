Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

“Brazil, I’m devastated.” Foi com essa frase que Lady Gaga iniciou o comunicado do cancelamento de sua aguardada apresentação no Rock in Rio, em 2017, deixando uma legião de fãs arrasada, mas também abrindo espaço para uma enxurrada de memes e reações inusitadas.

No próximo sábado (3/5), a cantora norte-americana finalmente atende às expectativas daqueles que ansiavam por sua vinda ao Rio de Janeiro, com um show em Copacabana.



O show que ocorreria em 15 de setembro de 2017 era um dos mais esperados daquela edição do festival. Seria a segunda vez de Gaga no Brasil, depois do megasucesso da turnê “Born this way ball” em 2012. No dia anterior ao show, veio a notícia que nenhum fã queria receber.



Gaga revelou no comunicado que estava sofrendo com dores intensas causadas pela fibromialgia – condição que afeta músculos e ossos – e que chegou a ser hospitalizada.



“Brasil, estou devastada porque não estou bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas tenho que cuidar do meu corpo agora. Peço pela bondade e compreensão de vocês e prometo que vou voltar e cantar para vocês em breve. Me desculpem e eu amo muito vocês", escreveu.



A resposta dos fãs foi um misto de tristeza e compreensão, mas também de bom humor. A frase “Brazil, I’m devastated” se tornou um meme instantâneo, usada em todo tipo de situação: desde quando o crush não responde até quando o boleto vence e o salário não caiu. O lamento virou patrimônio da internet brasileira.



Amor aos fãs

Em 2024, sete anos após o cancelamento, a frase “Brazil, I’m devastated” ainda era constantemente compartilhada nas redes sociais. Tanto que chegou novamente aos ouvidos da própria Gaga. Em entrevista ao “Fantástico” (Globo), a artista reagiu com surpresa e carinho ao saber que sua frase virou meme nacional.



“Simplesmente amo meus fãs do Brasil. Sinto saudadeS deles. Mal posso esperar para voltar e me apresentar lá. Estou muito animada para que ouçam minhas novas músicas”, afirmou.

Se o comunicado oficial surpreendeu os fãs, a cena que realmente capturou o espírito dos apaixonados pela estrela no Brasil ocorreu do lado de fora do hotel em que ela iria se hospedar. Ainda sem saber sobre o cancelamento do show, um grupo de fãs aguardava ansiosamente, debaixo de sol escaldante, para vê-la.



Foi então que um homem, passando de carro, gritou a frase: “Ela não vem mais!”. A resposta dos fãs veio na forma de um palavrão furiosamente proferido. A cena foi registrada e virou viral. O responsável pelo famoso impropério era Luar Gabriel, jovem fotógrafo que, na época, largou o trabalho para tentar ver a artista.



Escapada do trabalho

“Eu pedi para ir ao banheiro e fui para o hotel. Depois fui demitido", contou ele, em entrevista ao G1. “Estava muito quente, 40 graus, e eu já estava frustrado. Quando o cara gritou aquilo, eu surtei. Achei que ele ia descer do carro e brigar comigo."



Hoje, Luar encara o episódio com bom humor. Em 2024, ao saber que Gaga voltaria ao Brasil, comemorou como se fosse um gol de final de Copa: “Comecei a chorar. Gritei. Passaram-se 13 anos desde a última vez que ela esteve aqui. Agora é nossa vez!”.



Outra personagem que se destacou na comoção coletiva em 2017 foi Flor Késia, que viralizou ao dizer que talvez fosse a responsável pelo cancelamento. Em 2012, ela arremessou uma Bíblia em direção a Gaga durante um show da turnê “Born this way ball” no Brasil. A intenção era evangelizar a cantora.



“Eu oro muito pela Gaga, faço versão gospel das canções dela. Em 2012, invadi a pista premium e taquei uma Bíblia nela. Caiu no quadril. Depois, ela cancelou [os shows] e disse, em uma entrevista, que Deus, às vezes, quebra a gente. Eu peço desculpas se foi isso”, disse ela, em entrevista à GloboNews.



Em 2024, Flor reapareceu em nova entrevista na emissora, contando que, na época, ela se sentia culpada por achar que agravou a fibromialgia da artista. “Em 2012, eu escrevi uma carta falando sobre Jesus, [coloquei dentro da] Bíblia e tinha a intenção que ela lesse. Cresci na igreja evangélica e tudo o que eu poderia oferecer a ela é Jesus”, afirmou.



A fã também revelou que passou por uma profunda transformação pessoal, contou que é uma mulher trans e que por muito tempo enfrentou dificuldades de aceitação. Mas uma música de Gaga a ajudou nesse processo.



“Por meio da música ‘Born this way’, entendi que Deus não erra. Aquela música me abraçou. Hoje em dia, eu não toco mais Bíblia, só toco maracá”, brincou.



Já no Rio de Janeiro desde a última terça-feira (29/4), Lady Gaga se apresenta em Copacabana no próximo sábado (3/5), para um público estimado em 1,6 milhão de pessoas.A Prefeitura do Rio montou uma estrutura ao longo da orla da praia de Copacabana, com 16 torres (com telão, som e iluminação).