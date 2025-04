Ludmilla diz ter recusado abertura do show de Gaga, mas produtora nega convite

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ludmilla afirma ter recusado um convite para abrir o show de Lady Gaga em Copacabana. A produtora responsável pelo evento, Bonus Track, nega ter chamado a cantora para a apresentação.

Ludmilla diz que por uma "decisão estratégica" negou convite para abrir show de Lady Gaga. "Fã declarada de Beyoncé, Ludmilla preferiu manter sua agenda aberta diante da possibilidade de participar de um eventual show de Queen B no Brasil no mesmo projeto", diz nota enviada à imprensa.

A Bonus Track nega ter feito qualquer convite à cantora. "Reforçamos que nenhum convite foi feito", diz nota da produtora.

Em nota, Lud afirma que o convite partiu de Amauri Soares, diretor-executivo da TV Globo. Segundo a assessoria da cantora, Ludmilla, após "algumas conversas", decidiu recusar.

A Bonus Track, no entanto, diz ser a única responsável pela programação do evento. Questionada sobre uma possível interferência da emissora no show, a produtora reforça que é "a única responsável pela programação" do show.

A reportagem procurou a Globo para confirmar se a emissora fez um convite a Ludmilla, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.